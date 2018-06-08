台股盤前－電子股旺季喜迎拉貨潮 再戰11270點前高

台股昨 (7) 日最高漲到距前高 11270 點僅差 9 點，主要由股后國巨領軍被動元件，以及鴻海家族引量，終場收在 11251 點，雖然前高上檔有壓，呈現關前震盪，但在外資買超 54 億元達連五買加持下，加上進入下半年電子股旺季，喜迎拉貨潮，今日再戰 11270 點。

股后國巨昨天再登新天價，是大盤上攻主將，而昨天公布的 5 月營收達 63.52 億元，月增率 31.3%，年增率更達 151%，續創歷史新高，光是 4、5 月營收合計達 111.9 億元，就超過今年第 1 季的 110.23 億元。

國巨昨天股價收 1230 元，上漲 105 元，市值突破 4300 億元，股價市值同步改寫新猷，亮麗營收公布之後，今天股價是否續航，值得關注。

鴻海子公司富士康工業互聯網 (FII) 今日在大陸 A 股風光掛牌上市，昨天攻上 90 元關卡，尤其外資已連續 2 日買進 1 萬張以上，今天持續關注鴻海及鴻家軍表現。

蘋果今年三款新 iPhone 可能在 9 月 11 日亮相，9 月 21 日開賣。若傳言屬實，蘋果供應鏈第 3 季業績將跟著動起來，包括光學鏡頭廠大立光、玉晶光，以及鴻海、和碩等組裝廠，均可望受惠，蘋概股表現將備受矚目。

第一版 5G 標準將在本月公布，中華電信、廣達、中磊、正文、華碩都積極布局，搶攻 5G 前哨戰商機，5G 相關個股表現也值得期待。

分析師表示，整體來說，台股在外資逐漸回補的帶動下，走勢超越亞洲各國股市，下檔已經提高至 10900 點，以目前價量關係分析，過熱的警戒量能在 2200 億元，若類股依舊輪漲，成交量溫和換手，今日將再戰 11270 點，而隨著下半年進入電子股旺季，後市更為看俏。