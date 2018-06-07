【華冠投顧】企業獲利有亮點、指數帶量再創高

◆盤勢分析

一分鐘盤勢掃描：

熱門股追蹤

2478 大毅：

被動元件營收表態，個股受到激勵買盤拉漲停今天的量能進一步擴大到均量之上，後續仍有空間可期

2448 晶電：

法人買盤推升向上，個股來到半年線之上目前季線仍處於下彎的角度，後續量縮之後再行觀望支撐

2049 上銀：

營收公佈之後，股價隨即拉回整理，目前法人站在賣方須觀察後續是否能夠站回季線之上，慎防震盪洗盤。

2455 全新：

營收小幅度增加，股價帶量向上，不過，目前季線下彎明天是否持續創高，則必須觀察量能是否能夠跟上。

3227 原相：

底部整理之後，出現帶量長紅，股價回到年線附近不過，目前半年線下彎，須留意半年線的反壓。

盤勢分析：

大盤今天成交量進一步擴大，指數開在布林通道上緣之外由於量能足夠，指數尚可維持高檔不墜，若後續量能減少才有可能出拉回整理。

收盤之後 ，三大法人僅自營商賣超，外資、投信皆站在買方比較值得注意的是，投信此次的買超，是台股在創高的時候可見企業營收表現，仍是法人觀察的重點。根據主計處的資料來看，第二季企業獲利仍穩健增長特別是資通訊、光學等類股，都有成長加速的現象相關族群個股，後續不妨多加留意。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

