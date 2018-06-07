【華冠投顧】台股「滾量」結構的資金風向是? 「被動元件&矽晶圓」後續怎麼看?

◆盤勢分析

焦點個股 : 3026 禾伸堂、2327 國巨、2492 華新科、3532 台勝科、6182 合晶

前天原主流族群被動元件 (2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂... 等)、矽晶圓(6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶、3016 嘉晶... 等) 急速下殺時，昇楷很清楚告訴大家，從主力作價邏輯以及價量關係等各個層面分析，結論很明顯「只是洗盤，不是出貨」，昨天被動元件族群連本帶利漲回來，今天三巨頭繼續強攻，2327 國巨再創歷史新高 1235 元，2492 華新科亦創 420 元新高價，只剩 3026 禾伸堂還沒創高，先前在 5/30 盤後分析文就已為大家剖析過這傢伙，當時剛解除分盤交易不久，股價進行整理走勢，昇楷提醒只要「整理接近 5/11 關禁閉前的實質成交帶，下檔便可望獲得強勁支撐」，前天被動元件群起下殺，他回到上述價格區間後收腳，之後兩天已拉出 20% 漲幅，目前上檔幾乎沒什麼套牢量，後市仍值得期待。

「矽晶圓」族群由於股本較大，整理或推升動作比不上被動元件靈活，目前維持拉回震盪態勢，今天 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、3016 嘉晶同創近期新低量，新低量代表賣壓已經非常輕了，只欠東風就能轉強，這個東風就是價格表態動作，短期需要儘快表態，若賣壓很輕還不表態，一不小心就會製造出新的賣壓，一旦久盤不耐或失望性賣壓出來，整理時間又要拖長了。

昨夜 Nasdaq 續創歷史新高，道瓊與標普亦創波段新高，美股利多激勵台股跟著挑戰本波新高，大盤終場 + 49 點、成交量增至 1886 億，然而近日急漲畢竟也累積了不小的獲利調節賣壓，以致今年高點 11270 點沒能一鼓作氣突破，此外，從 OTC 指數今天創高後壓回 - 0.14% 收在最低、四大期指價差同步轉弱等情況來看，短線可能需要震盪整理個幾天。

由於目前盤勢已發展為「滾量」結構，即使短線轉為整理，還是會有很多低基期族群及個股輪動表現，例如昨天盤中送給大家的 3D 感測股，第一時間上車就能感受到早盤衝高超過 6% 的喜悅，收盤仍創近期新高。「低基期轉強股」具備「下檔風險有限、上檔獲利可期」的優勢，是目前大咖資金在原強勢主流之外的操作主軸，近期尚可留意「生技及 5G 概念」股，想知道昇楷選擇那些標的嗎? 歡迎加入昇楷 Line@。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

