【華冠投顧】價漲量增多頭表態 企圖挑戰前波高點

◆盤勢分析

觀察日 K 線，價漲量增多方表態，企圖挑戰前波高點，今天成交量 1881 億已經是連續 5 天成交量溫和放大，多頭氣勢如虹，在量價結構並未失速的情況下，多頭走勢將持續上演軋空的行情。被動元件龍頭 (2327) 國巨再創新天價來到 1230 元，高價股不是人人買的起，但卻是多頭的信心指標。

特斯拉 MODEL 3 生產線改良後，週生產量由 500 輛提升 7 倍，在特斯拉的股東會公佈 MODEL 3 週生產量達 3500 量，6 月底前可望達到週生產 5000 輛，馬斯克更期望能達 10000 輛目標。特斯拉概念股見到曙光，今天相關供應鏈 (3665) 貿聯、(1536)和大大漲，(4721)美琪瑪、(4739)康普、(5243)乙盛 - KY 等漲幅也有 3% 以上，目前特斯拉相關概念股股價基期相對較低，利多反應股價。

5 月營收需於 6/10 公佈完畢，而公佈營收有月增年增的股票即可留意，(3227) 原相昨天公佈 5 月營收月增 18.02% 年增 10.46%，今天就攻上漲停，觀察原相 K 線股價長期下跌修正處於低基期，利多反彈。短線操作可留意營收好的個股找機會切入。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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