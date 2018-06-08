【永豐期貨】台指選擇權盤前－美科技股續創高 台股放量上攻挑戰前高



◆期貨走勢

台指期週四上漲 29 點至 11227 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 24.75 點，電子期轉為逆價差 - 1.26 點，金融期逆價差擴至 - 4.1 點。現貨部分，三大法人買超 61.66 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2229 口至 23224 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3295 口至 52517 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2597 口至 26440 口。

週三美股全面上揚，科技類股 Nasdaq 指數再創歷史新高，激勵週四台股早盤開高，盤面上由被動元件族群領軍上攻，股后國巨衝破 1200 元再創新高，而電子權值股鴻海亦受子公司 FII 明日 A 股掛牌帶動，提前上演慶祝行情走高衝破半年線反壓，金融類股也持續肩負穩盤助攻角色，推升指數午盤過後由黑翻紅震盪向上，終場加權指數上漲 49.92 點或 0.446%，收在 11251.75 點，成交量能 1884.25 億，較前一日增加 153.13 億。今日八大類股漲跌互見，其中以機電類股漲幅 0.59% 表現較佳，紡織類股跌幅 1.64% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶下影線長紅 K 棒再創下波段新高，距年初高點僅 9 點之差，配合國際股市強勢上攻指數有機會挑戰前波高點，惟仍須留意國際政經局勢帶來變數，操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

◆選擇權分析

由月選擇權觀察，買權成交最大量集中在 11300 點，賣權集中在 11000 點。而未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點，11200 與 11300 的買權的 OI 下降，而較高履約價的買權都有上升跡象，顯示上方壓力有逐漸上移跡象。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.56 降至 1.52，大於中性值 1，整體籌碼面顯示中性偏多架構。

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