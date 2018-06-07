川普貿易戰 美股為此付出1兆美元代價

摩根大通首席量化分析師師表示，美國總統川普強硬的貿易策略和言論，已經對美股造成超過「1 兆美元」的市值破壞。

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 發表報告表示，「歸納所有與貿易有關的新聞流量 (無論正面或負面) 對美國股市表現的影響，我們估計自 3 月以來對美股的影響為負 4.5%。」

「以目前的總市值計算，這意味著美國企業面臨 1.25 兆美元的價值破壞。要是作個比較，這個數字大約是政府總財政刺激計畫價值的三分之二。」

川普幾個月來一直強調他的立場和經濟關稅，以試圖改變那些他認為損害美國經濟利益的不公平貿易協議。

美國與主要合作夥伴間的緊張關係，也對華爾街投資人造成影響。在決定將加拿大、墨西哥和歐盟列入全球鋼鐵和鋁加徵關稅名單後，當時美股即快速反轉向下；之後這些國家都立即相對反擊，對美國的出口產品例如豬肉、花生醬和摩托車等提出加徵關稅。

Kolanovic 在報告中強調，貿易和保護主義意識形態的影響是「強大」的市場逆風。Kolanovic 表示：「恩威並施的談判策略或許可以在雙邊談判中成功，但在像是全球貿易這樣的複雜系統中，更可能變成自欺欺人。」

不過，摩根大通指出，川普自就職以來一再吹噓股市上漲，實際上可能真的刺激股市走高。

「如果政策逆轉，貿易戰破壞的價值可能會翻轉，而財政刺激措施的正向影響會持續，這種情形可能催化大約 4% 的股市反彈。」

「但是如果不確定性在股市延續更長的時間，則損害會變成永久性，並且具破壞性的衍生事件的可能性會增加。」Kolanovic 總結指出，「貿易緊張局勢會持續對投資人心理和商業信心造成損害。」

可以肯定的是，川普爭取更均等貿易的努力可能最終有助於經濟。美國商務部公佈，4 月貿易逆差降至 7 個月低點，逆差金額減少 2.1% 至 462 億美元，為去年 9 月以來最小。

如果這股趨勢持續，受製造業和消費者支出的推動，貿易可能推升第二季國內生產總值。