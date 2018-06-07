「這是在玩火！」再遭國會質疑 Facebook的大麻煩尚未結束

祖克柏（Mark Zuckerberg）及其創立的 Facebook 網站才躲過俄羅斯干預美國大選的漩渦，又掉進了涉及國家安全的泥潭裡。

Facebook 當地時間周二證實了此前紐約時報的報導，稱其從 2007 年起與約 60 家設備生產商達成了數據合作協議，其中有至少 4 家來自中國的電子產品公司，包括華為、聯想、OPPO 和 TCL。

這件事惹怒了政治家們。稍早之前，美國國會來自兩大政黨的參議員紛紛要求 Facebook 及祖克柏對相關媒體報導作出回應。

美國官員認為，華為的設備可能成為政府支持的間諜活動工具。民主黨及共和黨高級議員要求 Facebook 提供和中國公司合作的詳情，以及如何確保用戶資料沒有傳送到中國的伺服器。

美國媒體 Axios 稱，多位美國國會議員稱，他們相信，祖克柏在 4 月國會委員會作證時隱瞞了他們與設備製造商之間的數據和資訊共享協議的重要資訊。

美國參議院商務委員會民主黨議員 Bill Nelson 表示：「祖克柏從未在我們的 4 月委員會會議上提過這些數據共享協議，因此，很難搞清楚到底什麼是真實的。」

共和黨議員 David Cicilline 在 Twitter 上說：「我相信祖克柏在有關用戶是否被「完全控制」誰能通過 Facebook 看見我們的數據這個問題上向國會撒謊了。」

對此，Facebook 負責行動合作業務的副總裁 Francisco Varela 解釋稱，與華為的整合中所涉的一切資訊都儲存在設備上，而不是在華為的伺服器上。用戶的數據都是依照合約接受嚴格管理的，沒有任何證據表明有任何數據被濫用或不正當使用。

Francisco Varela 還稱，華為是全球第三大一棟設備製造商，它的設備被全世界的人使用，包括美國用戶。與很多美國科技公司一樣，Facebook 也與他們以及其他中國的製造商保持商業合作，將他們的服務整合進這些手機當中。

為何重要？

Facebook 的業務基礎很重要的一點就是信任——來自於用戶的信任，來自於美國政府的信任。用戶允許網站接入自己的數據，政府在監管層面的信任是大型科技公司很看重的地方。

然而，數據泄露的消息讓 Facebook 獲得的上述兩方面信任全都置於風險之中。

美國媒體 Axios 援引參議院情報委員會副主席 Mark Warner 稱，「儘管 Facebook 請了一些政治專家，但他們需要認識到，必須在頭 24 時內坦白，不要讓事情一點一點被調查出來。我有一些非常嚴肅的質疑，特別是針對那些源自於中國科技企業持續不斷的威脅。」

在下一個潛在的問題被揭露，從而刺激美國監管層得出一個 Facebook 及其競爭對手都不想看到的嚴苛立法推論之前，與立法者和監管者密切合作才是符合 Facebook 核心利益的事情。

根據 Facebook 提供的資訊，截至本周二，上述逾一半合作協議已終止，將在本周終止與華為的有關合約，也會終止與其他三家中國公司的數據分享協議。

為何現在發酵？

在當前中美貿易摩擦火星四濺的背景下，由於很多數據分享的設備來自於中國製造商，特別是正在遭受美國司法部調查公司是否違反了美國的出口管制和制裁令的中國華為，Axios 評論稱，這起事件已經從「有毒」變成了「具有放射性」。

環球時報對此事件評論稱，把華為單列出來，以資訊安全為由切斷它與美國最大社交平台的聯繫，釋放的是要將華為進一步排斥出美國市場的信號。在今天 IT 業硬體終端和應用軟體高度融合的時代，美方這樣做對華為嚴重有失公正，對 Facebook 也會造成損失。

評論還稱，美國一邊在本國市場打壓中國科技公司，一邊要求美國的科技公司在中國享受它們在美國的權利，甚至把手插到中國來…… 很像是在謀求凌駕於世界各國之上的、不容挑戰的高科技霸權。華盛頓如此打壓華為等中國製造商，是在一步一步給蘋果等美國公司在中國市場挖坑。美國的做法是在破壞 IT 產業的全球生態。

周三，Facebook 股價收跌 0.83%。