家樂福布局三大版圖有成 年營收挑戰700億元新高里程碑

連鎖量販業者台灣家樂福首位台籍總經理王俊超上任至今 2 個月，對家樂福設定不低的成長目標，王俊超表示，未來每年家樂福便利購超市至少展店 20 家，線上購物也成為下一個主要成長動能，再加上過去 3 年家樂福的大改裝差不多完成，透過量販、超商和電商三大版圖布局，樂觀看待今年營收可挑戰 700 億元新高里程碑，年增 5%。

王俊超說明，今年展店重點仍在家樂福便利購，目前全台共有 52 家，預計每年至少新增 20 家，且不設上限，顯然仍相當看好台灣實體超市需求。

而家樂福量販店全台共 63 家，預計 6-7 月開出金門小型量販店，藉此強化在離島市場的布局，而其他既有店仍會進行小改裝，王俊超說明，過去 3 年大改裝已完成得差不多，包括停車場變寬、設置更寬敞的休息區，以顧客的需求為出發點，成效顯現，未來家樂福在台灣的投資將以超市和數位功能建置為主。

另一方面，王俊超表示，待行動支付建置完整到一個程度，家樂福也不排除提供自助結帳服務，4 月 11 日天母家樂福就會導入自助結帳功能。

而線上銷是家樂福積極發展的另一塊版圖，儘管目前占營收比重僅 2%，但今年第 1 季較去年同期已大幅成長 4 倍，王俊超樂觀看「未來會越來越好」，尤其是礦泉水、家具類較大型的商品成長潛力可期，家樂福已在實體店商品旁設置 QR code，讓消費者掃描即可線上購買送到家。

王俊超表示，目標 3 年內線上銷售占營收比重達 5%。

整體來看，台灣家樂福去年營收達 666 億元，年增 3.5%，今年挑戰 700 億元，年增 5%，對此目標王俊超信心滿滿，因第 1 季已有 4% 成長，後市可期，尤其家樂福便利購同店成長達 11% 作為成長的主要動能。

目前超市龍頭全聯正進行英國名廚 Jamie Oliver 的餐廚品換購活動，為了在換購市場取得更高聲量，家樂福重手祭出日本製造的柳宗理廚具，等於消費者可以 4 折起的優惠加價購，取得柳宗理周邊商品。