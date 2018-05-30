印尼擬二週內升息二碼救盧比？代價恐犧牲經濟成長

CNBC 報導，印尼盧比的下滑趨勢使人擔憂，印尼央行已於 5 月中旬升息 1 碼，並購買 13 兆印尼盾的債券以穩定市場，但仍無法遏制貨幣疲軟，該國央行預計在今 (30 日) 再度召開會議，市場預期再度升息的可能性高，但分析師認為，對經濟成長恐造成影響。

根據星展銀行數據，5 月以來，外資自印尼政府公債撤出 16 兆印尼盾，同一時間，美債殖利率攀升以及美元走強，使印尼盧比成為受最嚴重影響的亞洲貨幣之一。印尼持有大量的外幣計價債務，盧比的貶值可能會給該國帶來麻煩，外資流出股債市無疑是雪上加霜。

印尼央行在 5 月中旬已升息 1 碼，為 2014 年 11 月以來的首次，但該國貨幣仍持續貶值，5 月 23 日印尼盧比一度下滑至兩年以來的最低點，美元兌印尼盧比報 14202，5 月 30 日則是報 14037。

美元兌印尼盧比走勢

新加坡星展銀行的策略師 Eugene Leow 在週一的報告中寫道，由於盧比持續疲弱，印尼可能需要再次升息，而最快可能在本週進行。

印尼央行總裁 Perry Warjiyo 表示，今日舉行的會議並非因「緊急情況」，而是有鑑於聯準會計劃於 6 月 12 日和 13 日舉行政策審查會議，因此需在那之前舉行會議，以利做出迅速反應。

升息可能會傷害印尼的經濟成長

包含摩根士丹利在內的分析師認為，週三印尼將再升息 1 碼，但部份分析師警告，在短期內再次進行升息，可能會削弱該國的經濟。

澳盛銀行表示，印尼還需升息 2 碼才能支撐盧比，如果印尼央行在 5 月 30 日和 6 月 27 日至 28 日的兩次會議中，皆做出升息的調整，代表著該國在短短 6 週內升息 75 個基點。

澳盛分析師在報告中表示：「如此激進的升息將對成長造成壓力。」他們認為，政策利率每上升 100 個基點，將使該國 GDP 年減少 0.2% 至 0.4%。

因此，分析師預計，印尼政府需做出更多總體的政策措施，以彌補升息帶來的經濟傷害，舉例來說，央行已在尋求放鬆房屋貸款與估值比率 (loan-to-value ratio) 要求。