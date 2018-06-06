【運達投顧】5G/生技是多方操作主軸

◆盤勢分析

台股經過一天的休息整理後今天又再創近期高點，就選股來看掌握盤面的結構仍是操作的關鍵，分析重點如下：

1. 台股可以續強的原因還是跟匯率有關，今天美元已經跌破 94 元所以新台幣連續四天升值，外資匯損壓力減輕對台股的續強有利，不過這幾天要注意一個變化，義大利新任總理首次演說提出了積極的財政支出方案，卻未解釋要如何取得資金，消息傳來讓市場備感不安，義債殖利率應聲暴衝義大利 10 年期公債殖利率飆漲 22.4 個基點。若義大利政局又出現變數的話歐元會表態下跌，那麼美元又有偏強的機會，因此就匯率角度來看目前對台股的多方有利但也要提防歐洲變化，所以不宜過度追高台股，因此下周觀盤重點要放在歐元是否受影響出現下跌造成新台幣升值受阻。

2. 以國際股市的結構來看，道瓊近期表現並不強仍然維持區間盤局，高科技股在蘋果創高的帶動下創了 3.4 月以來的新高，但以亞洲股市來看南韓股市近日表現不佳月線都站不上，中國股市的反彈也無法挑戰月線，日本香港股市反彈沒有突破 5 月的高點，唯獨台股創 3 月份以來的新高，可見台股跟美國高科技股的走勢相近，但在其他國家股市都沒有跟著輪漲的背景下，台股漲多後預計後面會偏高檔震盪區間的機率大，因此這裡選股要留意是否有追高的風險。

3. 以台股結構面來看，昨天指數小跌但是漲多的矽晶圓被動元件都出現大震盪，今天兩個族群又出現反彈，可見漲多的矽晶元與被動元件高檔區間要提防有做頭擴大頭部的風險，因為我們以國巨的技術面來看，月線的成本在下週將會開始提高，若是一直維持區間那麼下週就有破月線的壓力，這是高位階高融資族群在下週都將面臨到月線的關卡，所以高位階股的風險並未解除。

4. 當下週台股偏高檔震盪時選股的策略，要不受指數影響者只有低檔位階且有題材者，如上週一我們提示的 5G 概念股，行政院副院長施俊吉說 5G 產業下一個機會，而台灣 5G 頻譜釋照作業將在明年競標，方向看得出來 5G 是未來發展趨勢，所以相關概念股正在走輪漲，如友訊海華波若威都出現輪流創高，接下來如正文華電網智捷等會是輪動的指標。

生技股是指數當休息時市場資金的避風港，指標股上週說明在浩鼎，由於浩鼎連兩支漲停遇到年線所以年線位置整理後還有續攻的機會，下一波生技股的攻擊時刻最慢落在下週，中低價股由於近期還未正式表態，預計下週當浩鼎表態時中低價生技股的速度會加快，所以這裡是低檔吃貨的最佳時機，可留意如康聯基亞旭富神隆… 等會有輪漲的機會。

※運達投顧 蕭春源 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

