【華冠投顧】賴昇楷: 「被動元件」果然洗盤後起瘋 分享蓄勢起風的主流強股

焦點個股 : 2327 國巨、3026 禾伸堂、2492 華新科、3016 嘉晶、6182 合晶

前天昇楷提過「原主流被動元件族群 (2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂... 等) 與矽晶圓族群 (6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶、3016 嘉晶) 趁現階段外資歸隊、盤勢無虞的情況下進行輪休，在月報出爐前先讓籌碼沉澱一下，待業績公布後才會更具爆發力」。昨天被動元件與矽晶圓果真按表操課殺很大，昇楷很清楚的告訴大家，從主力作價邏輯以及價量關係等各個層面分析，結論很明顯「只是洗盤，不是出貨」，今天被動元件族群果然連本帶利漲回來，三巨頭～2327 國巨收漲停創歷史新高 1125 元、2492 華新科和 3026 禾伸堂在 5 月營收利多激勵下攜手鎖漲停，整個族群不分一線二線皆紅光滿面，波段上也都還有好戲唱，但操作上請儘量秉持「不輕易追價，拉回量急縮再上車」原則。

矽晶圓族群今日漲幅不若被動元件強悍，因為其股本比較大，動作普遍比不上被動元件靈活，然而在經歷昨天的非實質利空大跌加上今天盤前多檔個股預搓合故意打跌停價的驚嚇後，加速洗盤的效果應該不錯，一旦 5 月營收公布，也有機會複製被動元件族群今天的走法。

目前台股已發展成「量滾量」的標準多頭結構，外有美股 Nasdaq 指數創歷史新高加持，內有外資歸隊助陣，連副閣揆都挑明了說台股還會向上走，今日大盤價量齊揚續創波段新高，終場 + 101 點距年初高點 11270 點已相去不遠，OTC 指數 + 1.09% 續創十年新高。

滾量行情最大的特色，就是人多了，錢也多了，盤面不只一套資金在轉動，不會像前陣子一樣輪來輪去都是同樣幾個強勢族群，漲勢可以擴散到基期較低的族群個股，例如最近剛從低檔冒出頭的工具機 1590 亞德克 - KY、散熱模組 3324 雙鴻、蘋概股 6456 GIS-KY... 等，「低基期轉強股」具備「下檔風險有限、上檔獲利可期」的優勢，是現階段值得配置的標的 。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。