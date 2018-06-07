

◆盤勢分析

1. 因銀行類股、科技類股表現佳，美股四大指數全面上揚，漲幅介於 0.66%~1.4%。其中，蘋果上漲 0.67%，收在 193.98 美元，續創歷史新高；特斯拉將力拼 Model 3 周產 5,000 輛，股價上揚 9.74%，創近兩個月高。

2. 周三台股早盤跳空高開，隨即在被動元件與蘋概等板塊帶動，指數一路震盪向上。最終指數上漲 101.72 點，收在 11,201.83 點，上漲 0.92%，再創近期新高，成交量擴增至 1,702.61 億元；OTC 指數上漲 1.09%，表現相對亮眼。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股月、季線持續走高，各天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：周三指數量出高呈現長紅 K 棒，量價配合得宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉走高，MACD 柱狀體持續上揚。

(4) 法人籌碼： 三大法人合計 + 134.49 億元；外資 + 103.19 億元、投信 + 6.01 億元、自營 + 25.29 億元。

4. 電子類股：

(1) 蘋概股：美股 APPLE 股價創歷史新高，帶動國內蘋概股 3008 大立光再創今年新高價，3673TPK-KY、6456GIS-KY、6153 嘉聯益、2317 鴻海周三集體走高。

(2) 被動元件：指標龍頭股 2327 國巨董事長陳泰銘表示 MLCC 缺貨直至 2019 年底仍無解，激勵股價盤中再創 1125 歷史新高價，帶動 2492 華新科、3026 禾伸堂、2456 奇力新、6173 信昌電、2375 智寶、6155 鈞寶等股價走高。

(3)CD-R：光碟片產業秩序重整，2018 年光碟片價格彈升，2323 中環董事長翁明顯表示第二季毛利將較第一季倍數上揚，預期第四季可望重回獲利軌道，周三股價強勢漲停。

(4) 遊戲、文創：6111 大宇資受惠大陸網易授權金入袋與暑假旺季來臨，股價強勢漲停。此外，市場傳言 6180 橘子董事長個人將競逐 5478 智冠董事，周三兩檔個股股票呈現同步走高。

5. 非電子類股：

(1) 世足賽：世界盃足球賽將於 6/14 開踢，配合近期國際體育相關用品個股走高，1476 儒鴻創波段新高、9904 寶成、9938 百和周三股價轉強。

(2) 鋼鐵：全球最大銅礦場罷工疑慮再起，市場擔憂影響供需，銅價近期走高 1605 華新、2009 第一銅股價緩步攀高。

6. 重點訊息：

(1) 受惠油價攀揚、需求暢旺，台塑四寶 5 月合計營收 1513.09 億元，月增 8.3％，年成長 26.6％，台塑、南亞齊創單月歷史新高。其中，1301 台塑、6505 台塑化 5 月業績月增 14％、12％，1303 南亞更首破 300 億元大關，月增 7.7％；1326 台化因有歲修，5 月業績小幅月減 1.4％，但較去年同期成長 22.5％。展望本季，台塑、南亞、台塑化等皆看好營運將大幅優於去年同期。

(2)2049 上銀與英特爾結盟搶進日本半導體設備供應體系，也打入日本豐田等汽車設備供應鏈，工具機、光電及汽車電池等產業對滾珠螺桿、線性滑軌及單軸機器人需求強勁，年底前產能滿載，5 月合併營收飆破 26 億元，續創單月新高，前 5 月合併營收 116.36 億元也改寫同期新高。

(3) 全球第三大半導體矽晶圓廠 6488 環球晶日公布 5 月營收為 47.79 億元，創歷史次高，月增率為 4.3%。市場預估矽晶圓需求續強，環球晶 6 月營收將挑戰 3 月寫下的歷史新高 48.78 億元。環球公開表示目前半導體矽晶圓供應很缺，環球晶產能到明年都處於全滿狀況，且 2020 年的訂單已接滿一半，反映客戶端需求非常強勁。

