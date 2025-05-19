一代鞋王Skechers賣身下市 消費產業掀併購浪潮

鉅亨網新聞中心 2025-05-19 10:50

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美國知名鞋業公司 Skechers 近日宣布，將以每股 63 美元的現金價格，被 3G 資本收購其全部已發行股本。此項交易總金額達到 94 億美元（約合人民幣 680 億元），預計將在今年第三季完成。交易完成後，這家擁有 26 年上市歷史的「鞋王」將正式退市，完成私有化。

Skechers 於 1992 年成立，以生產運動休閒鞋款為主，產品以舒適平價著稱，在中國市場有「鞋中老頭樂」的暱稱。1999 年，Skechers 成功在紐約證券交易所掛牌上市。2024 年，Skechers 全球銷售額 достигна 89.7 億美元，僅次於耐吉（Nike）和阿迪達斯（Adidas），位居全球第三大運動品牌。

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本次交易的買方 3G 資本同樣來頭不小。這家投資公司背後操盤過多個知名消費品牌，包括全球最大的啤酒製造商百威英博（Anheuser-Busch InBev）、漢堡王（Burger King）和亨氏卡夫（Kraft Heinz）等。3G 資本的創始人豪爾赫 · 保羅 · 雷曼（Jorge Paulo Lemann）更是連續七年蟬聯巴西首富。

近年來，3G 資本的投資活動相對低調，上一次公開動作還是在 2023 年第四季，徹底清倉了卡夫亨氏的持股。此次出手收購 Skechers，是 3G 資本近年來在消費領域的最大動作，也創下了鞋類產業有史以來最高的併購交易紀錄。

關稅與中國市場放緩 成私有化推手

Skechers 在業績表現亮眼之際選擇「賣身」，其背後原因引人關注。分析認為，中國市場成長趨緩以及美國加徵關稅帶來的不確定性，是促成這項交易的重要因素。

根據 Skechers 近日發布的 2025 年第一季財報，公司營收 достигна 24.1 億美元，年增 7.1%，創下新的季度銷售紀錄。然而，在中國市場，Skechers 的銷售額卻下滑了 16%，且已連續兩季出現雙位數下滑。

此外，美國近期針對中國進口商品加徵的關稅，也對 Skechers 的成本結構造成了直接衝擊。數據顯示，2024 年，美國市場佔 Skechers 總銷售額的 38%，但其產品主要從中國、越南等亞洲國家進口，其中約 40% 來自中國。

Skechers 在 5 月 2 日提交的文件中坦言，美國政府頒布的關稅政策及其稅率的不確定性，對公司的業務營運造成了重大風險，可能大幅增加公司成本，降低利潤率，並導致產品價格上漲，進而減少消費者需求，影響產品銷量。

在此背景下，Skechers 的私有化被視為公司應對貿易戰的策略性調整。透過私有化，Skechers 可以暫時擺脫公開市場的短期壓力，更有利於公司進行長期的業務調整。

3G 資本「溫和」收購策略引關注

本次交易中，買方 3G 資本的動向同樣備受關注。3G 資本以其獨特的投資策略和強勢的管理風格聞名，其投資邏輯主要包括以下幾點：

選擇一個市場規模巨大的行業；

收購經營不善但具有潛力的品牌；

派駐團隊進駐目標公司，進行大刀闊斧的改革，降低成本、提高效率；

在同一產業中不斷收購其他被低估的品牌，擴大市場佔有率，直到 достигна 極限，再尋找下一個投資目標。

從上述投資邏輯來看，Skechers 的確符合 3G 資本的收購標準。首先，全球運動鞋市場規模龐大，且預計未來仍將保持成長。其次，Skechers 作為全球第三大運動品牌，現金流穩健，業績表現良好。更重要的是，與競爭對手耐吉和阿迪達斯相比，Skechers 的市盈率相對較低，估值更具吸引力。

然而，與以往不同的是，3G 資本此次並未採取強勢的投後管理手段，而是選擇保留 Skechers 現有的管理團隊，包括執行長在內的所有成員都將留任。在公司策略方面，Skechers 也將繼續推行現有的發展策略，包括拓展國際市場、擴大直接面對消費者（DTC）業務等。

過去幾年，3G 資本以其激進的成本削減策略而備受爭議，其「資本極簡主義」的管理模式也引發了不少批評。此次對 Skechers 的收購，顯示這家老牌投資機構可能正在調整其投資策略，轉向更為「溫和」的管理方式。這種策略轉變，或許是 3G 資本在爭議聲中尋求突破和進化的體現。

消費產業併購潮湧現

近年來，消費產業併購活動頻繁，食品飲料、服飾、小家電等領域均出現多起重大交易，形成了一股併購小高潮。在這一波併購浪潮中，兩類企業表現尤為活躍：

VC/PE 機構： 凱雷集團（Carlyle Group）去年 5 月完成對肯德基日本的收購，將其私有化；方源資本與 Unison Capital 聯合收購日本珠寶品牌 Tasaki；紅杉中國今年初收購音響品牌 Marshall 的多數股權。

產業巨頭： 中國零食品牌三隻松鼠收購量販零食品牌「愛零食」、折扣零售連鎖品牌「愛折扣」以及乳飲品牌「致養食品」；元氣森林收購河南啤酒品牌汴京啤酒；雀巢收購徐福記剩餘股份，實現全資控股；安踏收購德國戶外品牌狼爪。

消費產業併購潮興起的原因有多方面。一方面，併購是國際消費品公司實現規模擴張的常見手段。在當前市場環境下，許多消費品公司的估值處於合理區間，為品牌透過併購完善產業鏈提供了機會。

另一方面，對於 PE/VC 機構而言，消費產業具有較強的抗週期性，是優質的投資標的。前期受宏觀經濟環境影響，部分消費品公司估值下挫，正好為投資機構提供了低價入場、抄底優質資產的機會。