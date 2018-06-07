原油增產疑慮降+美元強勢近尾聲 能源基金後市可期

5 月底受到沙國及俄羅斯雙雙表示有意放寬石油減產的影響，油價自高點回落，短線跌幅更達 7.6%，投資人也擔心能源多頭是否近尾聲。但 OPEC 指出，能源減產協議至少將維持到今年底，原油增產疑慮下降；另一方面，美元強勢可望近尾聲，有利原物料價格，再加上全球需求在景氣復甦下仍強勁，能源相關基金仍具投資價值。



鉅亨基金交易平台指出，儘管近期油價出現較大的拉回，但累積今年來原油價格仍有將近 1 成的漲幅，而油價這波上漲除了供需面的調整外，美元的相對弱勢也是主要原因。不過 4 月以來美元在美債殖利率走升的帶動下上揚，隨著美國與主要國家之間的利差擴大，加上市場近期的諸多不確定性，確實對美元帶來支撐。

鉅亨基金交易平台認為，但隨著美國以外的其他主要央行的貨幣政策也開始轉向緊縮，與美國間的利差將縮小；另一方面，全球景氣持續增溫，資金也開始轉往美國以外的其他資產，這些因素可能壓抑美元的漲勢，因此強勢美元的現象應不會維持太久。

鉅亨基金交易平台針對原物料的需求面指出，景氣復甦中後期最為往往是原物料需求最強勁的時候，以能源股來看，目前原油庫存增加的速度目前已經較過去 5 年的平均緩慢，凸顯市場需求強勁。另外，CRB 商品指數自 2015 年觸底後走揚，商品價格的走升也有利相關公司的獲利及股價上揚，對原物料相關投資都是正面消息。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，儘管油價近期出現回檔，但目前油價都遠遠高於能源公司成本，美國前三大原油產區的平均產油成本介於每桶 39~44 美元，只要油價維持過去每桶 60-70 美元區間，美國能源廠商就可持續獲利。加上能源公司未來 12 個月的獲利成長預估仍居標普 10 大類股之冠，拉回後的能源相關基金仍值得投資人關注。

