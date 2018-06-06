儘管美國總統川普大殺四方，但華爾街資深分析師 Edward Yardeni 並不認為今年地緣政治擔憂的上升將摧毀美股。他表示，「財報營收非常棒，因為去年底企業稅率遭到大幅削減。」「我們應該專注於市場的基本面訊號，而最強的訊號就是財報營收。」 新聞來源: 鉅亨網 2018-6-4

經歷去年底以來的下跌後，目前全球高收益債券殖利率為 5.96%，略高於當地貨幣計價新興市場債券的 5.91% 及新興市場主權債券的 4.91%。加上更低的存續期間（全球高收益債券為 4.1 年，當地貨幣價新興市場債券及新興市場主權債券分別為 5.52 年及 7.23 年），全球高收益債券重新展現魅力，偏好固定收益型基金的投資人可逢低分批佈局。

1. 上調再上調，美國經濟成長強

美國經濟成長預期樂觀，小型股獲利強勁

資料來源：Bloomberg，採羅素 2000 指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

根據聯準會亞特蘭大分行的最新預估，美國第二季經濟成長率將擺脫第一季的低迷狀況，升高至 4.8%。若美國第二季經濟成長率真的來到 4% 之上，除了將創下近 15 季以來的最高值外，盈餘及營收主要來自於美國消費者的小型類股，也可望表現優異。從上圖可看出，美國小型類股每股盈餘與經濟成長率表現相仿，當美國經濟成長強勁時，小型類股獲利往往跟隨增加，對中小型企業佔比近半的高收益債券來說，自然也是利多。

2. 天氣晴朗，銀行不必收傘

貸款標準降低，有利高收債

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

強勁的經濟成長跟更好的企業獲利，加上川普政府鬆綁強調金融嚴監管的「陶德法蘭克法案」（Dodd-Frank Act），美國銀行業手上資金將更充足，自然更願意放鬆貸款標準。根據聯準會針對銀行資深授信主管的調查，對中大型企業的貸款標準從去年第一季以來，便持續降低。回顧近 20 年銀行貸款標準及全球高收益債券與公債間利差，可發現在高收益債券價格大幅下跌前，企業貸款標準往往提前快速升高，如今企業貸款標準仍處於下降趨勢中，全球高收益債券爆發大規模違約機率仍低。

3. 基本面更好，違約機率低

根據彭博資訊彙整各家投資機構分析師預估，全球高收益債券組成企業未來一年每股盈餘年增率預估高達 23.7%，略好於去年的 23.1% 及一年前的 11.9%。更好的獲利也幫助企業減少債務負擔，目前全球高收益債券組成企業債務 / 稅前息前折舊前攤銷前盈餘為 4.7 倍，低於過去一年及兩年的 5.1 倍及 4.9 倍；稅前息前折舊前攤銷前盈餘 / 利息為 6 倍，略高於過去一年及兩年的 5.9 倍，全球高收益債券債務壓力低於過去，企業違約機率也更低。

全球高收益債券基本面優於過去

資料來源：Bloomberg，採美銀美林全球高收益債券指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。企業獲利指稅前息前折舊前攤銷前盈餘。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

高 CP 值，加碼全球高收益債券基金

經過此波下跌，擁有較高殖利率及較低存續期間雙優勢，全球高收益債券重新展現光芒。偏好固定收益型資產的投資人，可趁此波跌勢，重新建立全球高收益債券基金的配置部位。

鉅亨精選基金

>> 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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