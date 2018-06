3200 條「推特」分析：讀懂川普的「套路」

川普自上任以來,頻頻用推特發表自己的政治主張,與其他政治家不同,他常常朝令夕改,令人難以捉摸。

太平洋證券宏觀團隊通過分析川普自 2017 年 2 月 11 日到 2018 年 5 月 24 日所發送的 3200 條推文,認為川普並非媒體口中的瘋子,而是遵循着他獨有的處世之道。

太平洋宏觀團隊稱,川普通過推特這種免費的自媒體,拉近了民眾與領導的距離,讓民眾更關注國家大事。相較於政治家的長遠思考,川普更傾向於選擇商人的生意模式,注重取得更為直觀的、 讓民眾更容易感受到的成果。「一個遠高於預期的條件讓對手無從下手——反覆無常變化給對手施加壓力——給出次優條件讓對手急於接受了事——達到最初想要的結果」,這是川普在談判中慣用的伎倆。

川普處事風格在面對需要解決的問題時基本上分為四個階段:一、提出驚人的目標;二、大肆宣傳;三、反覆耍手段;四、獲得直觀的結果。這與川普的推文表現出來的特徵相符。

1.Think Big & Fight Back

作為一名成功的商人,敢想是川普重要的特質。他開出的的條件、提出的設想極為大膽,並且認為「大膽的想就像一種受控的精神病,我在很多成功企業家身上都見識過這種品質」。他要求北約國家軍費翻倍,向數十個國家徵收懲罰性關稅,中國減少 2000 億美元的貿易逆差..... 如此種種,都讓其他國家如臨大敵。

當然,任何行動都要師出有名。太平洋宏觀團隊表示,川普最常用的理由便是「回擊」。在他的政治邏輯下,美國往往是受害者,採取的策略並非主動出擊而是以牙還牙。

從推文詞組上看,公平與不公在推文中共出現了 43 次,且在中美貿易戰開始後頻率極具升高。太平洋宏觀團隊稱,假如川普認為中美間貿易如此不公平,那麼他提出的 2000 億美元似乎也在意料之中。

2.Get the Word Out & Enhance Your Location

宣傳和輿論工作對於政治家十分重要,然而川普並非如美國其他政客一般,花費巨額資金進行宣傳活動。他選擇推特這種高效低成本的媒體工具為自己打 call。

川普的「推特治國」看起來十分成功,他是推特上受關注最多的人,有大約 5250 萬的關注者。據蓋洛普的民意調查,大約有 130 萬美國人是川普的忠實關注者——他們每天都閱讀川普所發送的所有 twitter 消息,並且經常轉發。這種擴散效果是極為驚人的 ——約有 76% 的成年美國人經常看到川普的推特消息,這遠遠超過了選舉投票率。

不厭其煩的在推特上宣傳自己,川普在太平洋宏觀團隊統計的 15 個月中,共發送了 3200 條推文。不管群眾觀點如何,這種大範圍資訊轟炸,川普口號和政策路人皆知。

川普推文中高頻詞彙主要有兩種,一為日常詞彙,上此類詞的用詞頻率比較平均,但是出現總次數很多。Great 在推文出現了 704 次之多,提到美國也有 579 次,這在一定程度上表明了川普施政基調,讓「美國再次偉大」是其政策中心。

另一種高頻詞彙則是由事件驅動的,出現時間明顯有集中性的特徵。隨著川普政 策重點的變化,其推特文章的重點也隨之變動。推特文章關鍵詞頻率的變化顯著地反映出了川普施政着力點的轉移。2018 年三月開始,Job,Trade,China,Fair 開始成為川普推特中最流行的詞彙,表明貿易摩擦成為了川普的關注中心。

太平洋宏觀團隊表示,事件因素驅動的高頻詞彙有時比新聞更加敏感。以中美貿易戰為例,三月下旬頻繁出現的 Trade 等詞語,在四月下旬迅速下降,其意味著明中美貿易戰對川普來說,重要性暫時下降。

從最近一月推文詞頻來看,朝鮮成為川普關心的重點問題,Korea、Kim 等詞彙頻率明顯上升,Korea 平均每周出現 4.7 次,最多曾達到一周 10 次,為 1 年半內的最高值;中美貿易問題相關詞頻雖然較每周 7 次的高頻峰值有所下滑,但每周推文數仍在 3 條,高於貿易戰前水平。太平洋宏觀團隊稱,這表明川普近期重點依然會在朝核問題和貿易戰方面。

川普從不怕引起爭論和批評,對於他而言,關注就是價值。他用「假新聞」來反擊那些他認為「帶有偏見的主流媒體」,加上一些零散的對於媒體的批評,這意味著川普幾乎每天都在和新聞媒體對抗。這使得各大媒體在不遺餘力抨擊川普之外,還必須得連篇累牘地證明自己的真實性。

太平洋宏觀團隊稱,每一次對川普的批評,都是在對川普的宣傳。而且這種批評如川普所料,給他帶來的好處遠勝壞處。

縱然川普是在獨自一人同整個媒體界對抗,他絲毫不落下風。今年 3 月 monmouth 的民調顯示,信任 CNN 勝過信任 Trump 的人僅有 48%,而高達 77% 的人認為,媒體界在製造「假新聞」。 毫無疑問,川普已經做到了「Get the Word Out」,並成功地以其達到了「Enhance Your Location」的效果。

3.Maximize Your Options & Use Your Leverage

從川普執政手段而言,他認為,當「Think Big」取得成效的時候,儘可能不要急於成交,讓事情留有餘地並讓宣傳進一步發酵,給予對方壓力。

太平洋宏觀團隊認為,川普「難以琢磨」的「不確定性」手段從近來看確有收效,而且川普不僅充分認識到了這個問題,並以此為傲。他傾向於挑起議題後用各種「靈活」手段來使自身收益,尤其在國際談判中。

在北約問題,鋼鋁關稅問題和北美自由貿易協定問題上,川普無一例外的出爾反爾了。反轉的速度令人驚異的快,通常是剛剛表示談判很成功,沒幾天就轉過頭來大發雷霆。在朝核談判上,川普更是展現了「美國速度」——24 小時之內反轉兩次。

4.Know Your Market & Deliver the Goods

相較於繁雜的報表和專家們的評估,川普更關注直觀可見的成果。川普聲稱,「我會去問出租車司機,翻來覆去的問,直到我有了某種直覺,那時就 是我做決定的時候了」。

言出必踐,太平洋宏觀團隊認為這是川普不同於於其他庸俗政客的最大特質之一。

醫改、稅改、移民、邊境、TPP、巴黎協定、逆差、朝核、伊核,川普正在一項一項的兌現自己競選時的承諾,雖然有很多並未達到預期目標,但是川普正在竭盡全力 地證明,自己作為總統提供的服務,是「貨真價實」的。

可以想見,對於醫改等未竟全功的承諾,川普是不會輕易放棄的,很有可能繼續推動。如果川普不能做到這一點, 他又如何證明自己比其他「假冒偽劣」的政客更勝一籌呢?

總結川普推特內容來看,川普並非胡言亂語、做事毫無章法。太平洋宏觀團隊稱,川普行事有其獨到的風格,其以推特為渠道宣傳他的治國理念,並拉近領導與民眾間距離,從而獲得更多關注。此外,川普推特詞頻變化可以在一定程度上判斷其政策重心。

商人出身的川普在政治方面同樣不走尋常路,注重取得直觀、讓人易於感受的成果。談判中,川普屢屢「出爾反爾」,意在給對手施加壓力,從而取得更大利益。