星爸爸舒茲回應是否競選總統：「還沒確定」

在前一天宣布退休之後，咖啡連鎖巨頭星巴克創始人舒茲周二在與 CNBC 的採訪中表示，退休後，他將考慮包括公共服務在內的一系列可能性，但是目前還沒有做出決定。

對於其將競選美國總統的傳聞，舒茲表示，「除了競選美國總統，作為美國公民，我還有很多事情可以做。讓我們拭目以待吧！」

周一舒茲宣布將於本月 26 號辭去董事會執行主席的職位，同一天，《紐約時報》發文稱，舒茲有意從政，競選 2020 年美國總統。

在 2016 年美國總統競選期間，舒茲曾公開批評川普。在周二的採訪中，舒茲也多次表示對川普政府的不滿。

舒茲說，「我對這個國家和世界的擔憂在於，缺乏尊嚴，缺乏來自政府的尊重。我認為我們可以做得更好。」舒茲認為，美國需要約束國家債務，提高教育水平，並維護自由貿易。

舒茲批評川普總統使用美股市場作為衡量其業績的標準。他說，「我認為使用股市作為衡量美國經濟的標準是非常錯誤的...... 隨著利率的走高，從現在到 2020 年之間，美股不太可能一直以目前的速度上漲。」

此外，舒茲批評川普的減稅政策是「魯莽的」，特別在政府債務不斷上升的背景之下。舒茲也對美國與中國之間醞釀的貿易戰爭表示擔憂，並呼籲採取一種不參雜意識形態的方式，來解決美國面臨的問題。

舒茲現年 64 歲，1986 年成為星巴克 CEO，逐漸將星巴克經營成世界知名品牌。在他的領導下，星巴克的經營規模從一開始的 11 家，增長至在 77 個國家擁有超過 28000 家連鎖店的咖啡巨頭。

舒茲周一向星巴克雇員宣布，從本月 26 號起，他將不再擔任這家連鎖咖啡店的董事會執行主席。在發給雇員的備忘錄中，舒茲說自己將考慮一系列選擇，從慈善到公職，但要很長時間才能最終確定未來的定位。

近幾年舒茲頻頻發表政見，最近還開了一個個人網站，讓人不由猜測他有意競選下一任美國總統。上周在接受美國有線電視新聞網 CNN 採訪時，舒茲也曾表示，未來可能涉足政治，或將參選美國總統。他最近告訴《紐約時報》說，自己想說實話，以便不造成猜測性標題。