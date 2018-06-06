MediaCom執行長：求職82次遭拒 悟出成功之道

根據 CNBC 分析報導，面對遭拒很難。屢次面對遭拒更難。然而有時，這正是前進的動能。

這就是 MediaCom 公司執行長艾倫 (Steve Allan) 的寫照。他在找到第一份工作前，曾經接獲 82 封拒絕錄用信件。

艾倫自離開了高中，便闖進了英國媒體業。他說，當時他感到懊惱沮喪，現在却感謝這些拒用信件。因為這些信件教會了他一項成功特質：努力不懈。

「我不斷嘗試，因為我有目標，知道我想做什麼，」艾倫回憶道。

最終他在當時的 The Media Business 公司 -- 即今日的 MediaCom 公司 -- 找到了一份差事。

艾倫說，他服務於公司的 36 年期間，一直維持著決心。30 歲那年，便當上了常務董事。

他指出，「當我們決定以成為英國第一名媒體公司為目標，便一直銘記於心。」

該公司隨後成長至全球最大的媒體機構之一。

艾倫自高中畢業後，便開始了職業生涯，在不到 30 年時間，更晉升到了全球執行長高位。他列舉了攀上巔峰的三項要點。

1. 如果有好的構想，不吝分享。

「有時房間內最聰明的人，未必是最成功的人，」艾倫說。「個人的觀點必須讓人知道，必須要說出來。」

2. 參與新的計畫。

說出自己的觀點，意味得以參與新的計畫與工作。這有助上級長官了解自己，亦有助未來升遷，艾倫說。

3. 請教問題。

請教問題不但可展現對本身工作的熱誠，還可讓自己了解公司其他領域與新的機會。

「我在學校時，便經常問問題，到現在也沒有改變，」艾倫說。