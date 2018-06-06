◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月06日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 20629 0 6116 彩晶 -5373 -1308 00677U 富邦VIX 7167 0 2323 中環 -3842 -14796 2891 中信金 6995 25595 2337 旺宏 -3315 -9794 2885 元大金 6404 3945 2888 新光金 -3091 -18679 2353 宏碁 4753 5985 1303 南亞 -2911 -6319 2448 晶電 3758 -8178 2883 開發金 -2630 -2460 3481 群創 2933 6681 3698 隆達 -2612 -2639 2409 友達 2142 1982 2303 聯電 -2540 5468 8163 達方 1684 -906 1314 中石化 -2106 -9956 2402 毅嘉 1662 1175 0050 元大台灣50 -1987 -8581 2882 國泰金 1154 -2657 2014 中鴻 -1921 -2209 1409 新纖 1138 2811 2472 立隆電 -1193 -1928 2492 華新科 1106 2774 00637L 元大滬深300正2 -1164 0 2002 中鋼 1098 -2880 0056 元大高股息 -1148 -27876 00633L 富邦上証正2 1066 0 2601 益航 -1100 -7008 2371 大同 909 4136 2332 友訊 -1093 1822 2881 富邦金 820 16370 2603 長榮 -1017 1195 2426 鼎元 799 975 3037 欣興 -1004 -2158 00664R 國泰臺灣加權反1 793 0 2474 可成 -890 -1549 2401 凌陽 791 258 6209 今國光 -860 -469 1310 台苯 785 8438 2419 仲琦 -760 -201 2834 臺企銀 753 -430 3231 緯創 -756 -16886 00672L 元大S&P原油正2 680 0 2313 華通 -753 -5292 2356 英業達 632 7681 2481 強茂 -735 -3061 00676R 富邦臺灣加權反1 611 0 2360 致茂 -704 -1844 6191 精成科 610 -876 2634 漢翔 -694 -1509 2892 第一金 605 6323 1609 大亞 -689 -2295 006207 FH滬深 594 0 00631L 元大台灣50正2 -680 0 2887 台新金 515 8677 2049 上銀 -680 -2587 2027 大成鋼 481 2465 3673 TPK-KY -673 75 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股