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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月06日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          20629         0    6116   彩晶                   -5373     -1308  
00677U 富邦VIX                 7167         0    2323   中環                   -3842    -14796  
2891   中信金                  6995     25595    2337   旺宏                   -3315     -9794  
2885   元大金                  6404      3945    2888   新光金                 -3091    -18679  
2353   宏碁                    4753      5985    1303   南亞                   -2911     -6319  
2448   晶電                    3758     -8178    2883   開發金                 -2630     -2460  
3481   群創                    2933      6681    3698   隆達                   -2612     -2639  
2409   友達                    2142      1982    2303   聯電                   -2540      5468  
8163   達方                    1684      -906    1314   中石化                 -2106     -9956  
2402   毅嘉                    1662      1175    0050   元大台灣50             -1987     -8581  
2882   國泰金                  1154     -2657    2014   中鴻                   -1921     -2209  
1409   新纖                    1138      2811    2472   立隆電                 -1193     -1928  
2492   華新科                  1106      2774    00637L 元大滬深300正2         -1164         0  
2002   中鋼                    1098     -2880    0056   元大高股息             -1148    -27876  
00633L 富邦上証正2             1066         0    2601   益航                   -1100     -7008  
2371   大同                     909      4136    2332   友訊                   -1093      1822  
2881   富邦金                   820     16370    2603   長榮                   -1017      1195  
2426   鼎元                     799       975    3037   欣興                   -1004     -2158  
00664R 國泰臺灣加權反1          793         0    2474   可成                    -890     -1549  
2401   凌陽                     791       258    6209   今國光                  -860      -469  
1310   台苯                     785      8438    2419   仲琦                    -760      -201  
2834   臺企銀                   753      -430    3231   緯創                    -756    -16886  
00672L 元大S&P原油正2           680         0    2313   華通                    -753     -5292  
2356   英業達                   632      7681    2481   強茂                    -735     -3061  
00676R 富邦臺灣加權反1          611         0    2360   致茂                    -704     -1844  
6191   精成科                   610      -876    2634   漢翔                    -694     -1509  
2892   第一金                   605      6323    1609   大亞                    -689     -2295  
006207 FH滬深                   594         0    00631L 元大台灣50正2           -680         0  
2887   台新金                   515      8677    2049   上銀                    -680     -2587  
2027   大成鋼                   481      2465    3673   TPK-KY                  -673        75  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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