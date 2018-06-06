阿里旗下菜鳥牽頭在香港建物流樞紐 總投資120億港元

北京時間6日下午消息 菜鳥打造的國家智能物流骨幹網取得重要進展。今日(6月6日)，菜鳥聯合中國航空、圓通速遞宣布，將在全球最繁忙的貨運空港——香港國際機場啓動建設一個世界級的物流樞紐，為全球72小時必達的物流網絡提供有力支撐。

該項目由菜鳥領銜，聯合中國航空(集團)有限公司、圓通速遞共同打造，總投資金額約120億港元。項目規劃建設多層的現代化空運物流中心，預計總樓面面積達38萬平方米，將成為全球中小企業在港的貨運樞紐。同時該項目將採用最領先的國際環保標準建設。

項目預計2023年投入使用，屆時將成為全球先進的數字物流中心，每年可處理數千萬件跨境電商包裹，可為香港國際機場帶來更充足、更高附加值的貨源，也帶來更高效率的自動化倉儲，以及更適應未來新零售需求的物流服務。

該物流樞紐將創造更多現代智慧物流的機遇，打造對年輕人更有吸引力的工作環境，為香港提供新的經濟與就業增長機會。

菜鳥方面表示，香港具有獨特的空港優勢，香港國際機場已連續8年蟬聯全球最繁忙貨運空港，不僅是世界商品進入中國的窗口，也是中國製造走向全球的重要轉運中心。相信該項目建成後將進一步促進香港全球貨運空港的領導地位。

中航表示，該項目符合國家“一帶一路”政策，也符合公司“以航空相關産業為主體投資目標”的發展定位，中航可依託自身的航空資源和多年在香港機場經營貨站的優勢，與該項目形成良好的協同作用。通過三方合作，可充分發揮航空運輸、電商平台和快遞網絡等優勢，利用粵港澳大灣區建設的有利條件和港珠澳大橋開通的發展契機，擴大公司的企業規模，提升公司的行業影響力，為香港航空高端物流業發展做出更大的貢獻，為更好地承擔中資企業在港的社會責任創造條件。

圓通速遞表示，香港是圓通國際業務平台及樞紐，該項目既是公司加速推進自身國際化發展、助力智能物流骨幹網建設的重要布局，也是圓通積極響應國家鼓勵快遞企業“向下、向西、向外”發展、“走出去”參與國際競爭的産業支持政策的具體實踐。

5月31日，阿里巴巴集團董事局主席馬雲表示，將再投入千億元建設國家智能物流骨幹網。這張網包括在國内打造24小時貨運必達網絡，以及沿著一帶一路，在全球實現72小時必達。

菜鳥已經宣布將在全球多地建立世界級物流樞紐，首批納入考慮的包括杭州、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日等城市。香港的加入將是菜鳥全球物流樞紐布局迎來的又一重要里程碑。

來源：新浪財經

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