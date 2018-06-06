34億!全球金融機構罕見反洗錢巨額罰款

6月4日，澳洲規模最大的銀行澳洲聯邦銀行經歷了黑色星期一。因三年中5.3萬多次可疑轉賬，7億澳元(折合人民幣34億元)罰款接踵而至，去年7%的淨利瞬間消失。

據券商中國報道，記者了解，本次罰金不僅是澳洲企業中最大一筆，也是全球金融機構中少有的罕見巨額罰款。

中國監管機構也在行動，今年以來，保險、券商、銀行、信託一個也不少，主要金融子行業均遭遇處罰，反洗錢檢查一直呈現高壓態勢。

4月4日，工商銀行晉城分行因違反反洗錢有關規定，被罰款20萬元，高管被處罰1萬元。

這併非個案，近期因違反反洗錢規定遭到處罰的銀行還有浦發銀行贛州分行，罰款8萬元；浦發銀行廣州分行被罰30萬元；包商銀行北京分行被罰43萬元，相關涉事人員被罰4萬元；武漢農商行被罰款61.6萬元；韓亞銀行被罰40萬元；韓亞銀行廣州分行被罰50萬元。

除銀行外，其他金融子行業也未逃過監管的“火眼金睛”。中航信託因違反反洗錢法多項規定，被處以45萬元罰款，相關責任人員罰款1.5萬元。

此外，太平財産保險泉州中心支公司被處罰95萬元，3名責任人處以7萬元罰款。

而招商證券福清江濱路證券營業部也因未履行反洗錢義務而被處以35萬元罰款。

來源：證券時報網

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