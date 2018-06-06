【港股解碼】青島海爾：強者越強

1995年，海爾兄弟熱播，主角們環遊世界，探尋自然之謎，在海洋中漂流，在大山里暢行。如今，他們的探險故事已經逐漸成為人們的童年回憶，但這部動畫的主要投資者，海爾集團，正如海爾兄弟一樣，從未結束對市場這片海洋的探索。

在2017年，海爾大型家用電器品牌零售量占全球市場的10.6%，連續九年蟬聯全球第一；同時，冰箱、洗衣機、酒櫃、冷櫃繼續蟬聯全球第一；公司智能空調全球份額30.5%，連續2年位居全球互聯空調（包括智能空調）銷量第一。青島海爾，正在國際化的舞臺上越走越遠。

市場：強者越強

在已經過去的2017年，世界經濟呈現出復蘇態勢，全球家電市場平穩增長，但是依舊有許多挑戰需要家電企業們面對。在成本端，大宗原材料價格大幅上漲，且居高不下，擠壓行業盈利空間；匯率波動，特別是人民幣下半年走強，對出口家電業務帶來挑戰。需求端，白電行業國內市場呈現增長態勢但各子行業表現分化：空調行業受高溫天氣、房地產拉動、農村滲透率提升等因素拉動快速增長，根據中怡康數據，2017年空調零售量、零售額分別增長27.5%、32.6%；冰箱行業增速由負轉正，零售量增長3.7%，受益於結構升級帶來均價增長，零售額增長9.8%；洗衣機增長平穩：零售量、零售額分別增長6.2%、11.4%；廚衛市場國內增長穩健：熱水器行業零售額增長9.69%、廚電行業零售額增長15.26%。

受空調高基數和地產調控政策等因素的影響，2018年國內家電整體需求增幅放緩，步入改善性消費主導的溫和增長期。據中怡康測算，2018年中國白色家電有望實現3705億元的市場規模，同比僅增長0.3%。白色家電和黑色家電需求以更新替換為主的同時，廚衛電器以及生活電器，將成為新消費增長點，預計將分別同比增長11.5%、13.5%。線上線下零售管道深度融合，2018年線上業務繼續保持高速增長態勢，中怡康預計2018年家電線上市場占比將達到33%。在內外綜合因素影響下，家電行業將繼續呈現出產品升級、智能化和品牌集中化的趨勢，市場格局也將呈現強者愈強的態勢。

業績：節節攀升

青島海爾近三年主要會計數據和財務指標

來源：上海證券交易所

根據上表可以看出，在過去三年，青島海爾的總資產、營業收入、歸屬於上市公司股東淨利潤和扣非淨利潤均是呈增長狀態。同時，其經營活動產生的現金流量淨額在三年來亦是不斷增長，2017年比2016年增長了97.72%，這說明，海爾的業務正在持續的活躍之中，並且這種積極的活躍態勢還有可能將會進一步地擴大。

在2018年第一季度，青島海爾還在持續不斷的進步之中。綜合看來，在本期內，青島海爾原產業（不含GEA）收入增長18.85%。其中白電業務增長20%以上；歸屬母公司股東淨利潤增長14.7%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤增長22.7%。2018年第一季度，GEA（GE Appliances，通用電氣家用電器資產與業務）美元收入增長5.9%，受18年第一季度人民幣同比大幅升值影響，折合人民幣收入108億元，同比下降1.95%；受益於運營效率提升與協同效應釋放，GEA盈利能力提升，人民幣口徑的歸母淨利潤和扣非歸母淨利潤增長均超過10%。

海爾一直堅守國內市場，在本期內國內市場亦有良好表現。2018年，國內家電業務收入增長21.9%，連續6個季度實現20%以上增長。高端品牌卡薩帝收入增長50%，卡薩帝冰箱、洗衣機在萬元以上市場份額分別為36.5%、70.5%，提升6.3和4.3個百分點。同時，海爾的場份額保持全線提升態勢。根據中怡康統計，冰箱、洗衣機、空調、熱水器、煙機、灶具零售額份額與去年同期相比分別提升4.05、3.80、0.87、1.47、0.87、0.93個百分點。冰箱、洗衣機保持行業第一並持續擴大領先優勢，零售額份額達到34.56%、32.20%，分別是第二名品牌的3.08倍、1.76倍。

空調產業成為了海爾眾多業務之中的亮點，多年來，空調產業在技術與產品創新的成效顯著，根據中怡康統計，2018年第一季度海爾空調零售均價4,486元，同比提升9.70%，均價躍居國內品牌第一位。根據產業線上數據顯示，海爾空調2018年第一季度出口量增長48.08%，高於行業4.39%的增長。青島海爾，揚帆起航之後，正值一帆風順之時。

作者：施琳慧

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