滬指窄幅震蕩幾乎平收 貴州茅台(600519-CN)盤中突破800元創新高

6日早盤，滬深兩市維持窄幅震蕩態勢，滬指再度考驗3100點支撐。創業板、中小板指衝高回落。午後，滬指在平盤線下方窄幅震蕩，創業板指跌幅有所加深。臨近尾盤，股指均有不同程度的拉升。滬指收報3115.18點，漲0.03%，成交額1629億。深成指收報10365.13點，跌0.20%，成交額1971億。創業板收報1743.25點，跌0.16%，成交額700億。

盤面上，知識産權保護、物流、有色、天然氣、水泥、次新股等板塊漲幅居前，特色小鎮、乳業、環保、港口等板塊跌幅居前。值得註意的是，貴州茅台(600519-CN)盤中市值突破萬億大關，最高漲逾1.5%，股價突破800元大關，最高見800.95元，創歷史新高。

具體來看，午後，天然氣板塊集體爆發，新疆火炬(603080-CN)快速漲停，皖天然氣(603689-CN)、百川能源(600681-CN)等股均紛紛上漲超3%。

連續兩日下跌的光伏板塊今日盤中走勢低迷，午後再度下挫。陽光電源(300274-CN)、通威股份(600438-CN)跌超7%，隆基股份(601012-CN)等均走低。消息面上，11名光伏大佬緻信新華社，發表“關於企業家對三部委出台531光伏新政的緊急訴求”的聯名信。聯名信稱，強烈建議給予已經合法批準開建的項目一定的緩衝期。

水泥股在午市後有一波拉升行情，主要是因為江蘇南京等區域宣布錯峰生産，使得水泥供給萎縮。但由於新的大型基建項目的開工等因素，市場需求依然旺盛，所以，導緻了水泥價格居高不下，有利於水泥股股價重心的上移。

華融證券表示，昨日大盤表現良好，上午小幅探底回升，午後單邊上攻突破 3100 點，站上 10 日均線，大多數板塊均實現上漲，創業板指大漲。受蘋果開發者大會所影響，相關概念股表現強勁。流動性方面，昨日央行淨回籠 300 億，今日有 1800 億的逆回購到期，以及 2595 億的 MLF 到期，日前央行已放寬了 MLF 擔保品範圍，如何對衝值得關註。短期看，昨日多數股票企穩上漲，市場情緒有所好轉，可控製倉位適當參與超跌反彈。

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