樂視網(300104-CN)今日放量漲停 成交逾8.8億元

樂視網(300104-CN)今日(6月6日)早盤高開1.61報3.78元，隨後一路走高。午後臨近尾盤，樂視網直線拉升漲停，報4.09元。截止收盤，該股今日放量成交223.9萬手，全天成交額為8.81億元，封單超15.8萬手。

昨日盤中，該股漲幅亦一度衝高漲至6%，最後收盤報3.72元漲2.76%，全天成交額4.68億元。

樂視網昨日(6月5日)召開股東大會，審議樂融緻新增資議案。

樂視網高管在股東大會現場回應了關於樂視網退市風險的提問，樂視網董秘趙凱表示，會積極主動以公告提醒。同時，管理層充分認識到問題，在積極努力做相關動作。併不存在放棄樂視網，隻管樂視緻新。劉淑青隨機補充道：肯定不會放棄公司發展機會，會為公司尋找更多機會。

樂視網昨日晚間公告稱，公司子公司樂視緻新增資的11項議案獲得高比例通過，參與增資的公司包括騰訊、京東、蘇寧、TCL等，共計27.4億元。

公告顯示，樂視網對樂融緻新增資3億元，融創中國旗下天津嘉睿匯鑫增資3億元，騰訊旗下林芝利創增資3億元，京東旗下江蘇京東邦能增資3億元，世嘉控股集團增資2億元，深圳金銳顯增資1.5億元，江蘇設計谷增資2.4億元，深圳TCL增資3億元，蘇寧體育增資3億元，寧波保稅區钜錦投資管理合夥企業(有限合夥)增資3億元，弘毅弘欣(深圳)股權投資基金合夥企業(有限合夥)增資0.5億元。

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