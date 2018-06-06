解放IT人力 搶攻智慧工控商機 宜鼎推iCAP雲端管理平台

工控記憶體模組大廠宜鼎國際 (5289) 宣布於今年 Computex 現場展出 iCAP 雲端儲存管理平台，以軟、硬、韌體跨界整合的優勢，搶攻正持續升溫的智慧工控管理需求。宜鼎軟體技術服務部經理吳志清表示，許多工業 IoT 應用，都已經開始導入智能化管理，而宜鼎的 iCAP 能夠全面整合硬體、韌體、軟體技術的專業雲端管理軟體，特別是快速崛起的綠能設備、如太陽能、電池設備等，或是數量龐大且遍佈各地的安全監控設備，未來智能化管理需求將更強烈。



宜鼎研發的 iCAP 雲端管理平台，可進行遠端設備監控與維護，使用者僅需開啟網路瀏覽器即可輕鬆掌握各地儲存載體的即時狀態，包括壽命預測、系統工作量分析、設備溫度、遠端開關機、內容置換等功能，並可支援 Widows 與 Linux 作業系統。與其他管理平台不同的是，宜鼎獨家的 iCAP 管理軟體憑藉硬體的專業基礎，與強大韌體研發能量，從硬體前端、使用者介面、到後台的數據分析、報告內容形式等都可進行全面客製，而各種工業周邊擴充應用也能透過 iCAP 進行遠端管理。



宜鼎研究團隊發現，全球能源設備管理正面臨許多挑戰，如太陽能板、電池交換站、風力發電機所使用的工控模組，這些設備往往暴露在戶外、距離遙遠，且故障率甚至可以高達 30%，時常造成維修與管理困難。因此，為了降低設備管理的人力負擔，透過 iCAP 即時連線，查看設備狀態並分析故障原因，並自動排程維修進度，甚至進一步產生智慧化指令。例如：未來在電池交換站中，透過 iCAP 遠端管理，一旦分析出電池設備已老化，就會發出自動上鎖的指令；或者如分散各地的電子看板，除了能透過 iCAP 執行單一設備重開機之外，也能透過遠端操控，即時置換廣告看板的內容。

