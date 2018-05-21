宜鼎研發製造中心啟用 瞄準物聯網與人工智慧 成長添新動能

工控記憶體模組大廠宜鼎 (5289) 今日舉行宜蘭研發製造中心的落成啟用典禮；考量物聯網、工業 4.0 與人工智慧趨勢下，軟硬體結合趨勢顯著，宜鼎研發製造中心的啟用，將為其後續的營運成長添新動能。宜鼎去年於宜蘭科學園區設立的研發製造中心，今早啟用，未來將大幅提升研發與生產能量，也替宜蘭帶入新的工作機會；而該中心的啟用，也意味著，宜鼎將進入產研合一、軟硬結合的新世代。



宜鼎提到，因應工控市場的崛起，研發製造中心的啟用，將在軟體、硬體，以及韌體上，全面整合，也讓宜鼎做好未來三到五年快速發展的準備。



新大樓的設立，在生產製造端，導入工業 4.0 概念，還有設立戰情分析室，可與全世界分公司連線，監控生產數據與訂單，而新型快速換線系統，最高可提升六成的生產效率。此外新製造研發中心更導入全面防錯料系統，透過智能化數據分析，及時判斷與控制預防錯料情況，具體實現智慧工廠的雛型。