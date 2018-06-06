鄉林董座稱「鄉林山海滙」總銷100億元 力拚今年底完銷、交屋

鄉林 (5531)「鄉林山海滙」今日舉行「路跑 X 登高賽」，董事長賴正鎰指出，去年底「海滙」交屋 100 多戶，「山滙」也已完工推出，因靠山面海，景觀價值獲得買屋者青睞。參加路跑登高賽的 150 名選手們，今日在八匹駿馬領跑下，由賴正鎰鳴笛起跑。倚山面海的「鄉林山海滙」總戶數為 273 戶，總銷為 100 億元，賴正鎰期待「飛得高，衝得快」，力拚今年底完銷、交屋。



他也指出，今年 8、9 月將在新莊中港三小段推新的合建案，此合建案基地 1100 坪，規畫坪數 31-66 坪，以 45-52 坪產品為主力，全案約 145 戶、總銷 55 億元。



賴正鎰說，「鄉林山海滙」三年前預售時，是憑設計想像，完工後，他登高一看，覺得景觀超美，因為這個高度位置與地段是整個觀景的最佳地點，左邊可看關渡大橋，前方可看淡水河與觀音山，右邊可看淡水河出海口，後面可看淡水高爾夫球場的廣大綠地，住戶就像住在度假飯店，借景入室，獨享山河海的景觀。



鄉林不動產研究室調查六都地政局發布 2018 年 5 月建物買賣移轉交易量發現，六都單月總交易量較去年同期增加 16%，除了高雄市之外，台北、新北及桃園、台中、台南市交易量均明顯增加，幅度尤以台北市 31.2% 為最，台南市增加 29.7% 次之；新北市增加 26.1% 居第三。



以建商在新北市熱門推案的五大區域來看，建物買賣移轉交易量除新莊外，其餘四區皆呈現正成長，板橋大幅成長 108.5%；而淡水區跟去年同期相比，也有 34.7% 的顯著成長，顯示 2018 年買氣穩定復甦中。



淡水紅樹林新推建案集中於淡水連接台北市區的中正東路、八勢路一帶，是淡水高價房市熱區，此區住戶多為台北市區移居過來的企業主或中高階主管，居民素質高，紅樹林以自然生態與海景加持的高價休閒宅當道，不斷刷新該區域行情，以口袋深的置產及換屋族群蔚為購屋主力。



2018 年房市快速回溫，高樓層景觀住宅行情買家來說，地段、住宅景觀是支撐房價，快速成交的主因。除台北大安、內湖億元豪宅外，愈來愈多企業主選擇遠離都市叢林，在陽明山、天母，北投、淡水等交通便利的山林地段選購度假型景觀別墅或飯店式服務的高級住宅社區，成交價動輒 4,000、5,000 萬以上。



鄉林建設於紅樹林新成屋案「鄉林山海滙」，基地面積約 5,000 坪，海滙有 163 戶，山滙有 110 戶，每戶 50 至 80 坪，保留 3,500 坪戶外綠地，配置有如國外 Villa 度假飯店般的十多項豐富的休閒公共設施，如鄉林最獨特的無邊際懸浮泳池、社區秘書、中央廚房及社區主廚餐飲服務、宴會廳、SPA 三溫暖、溫泉湯屋等。



鄉林不動產研究室指出，淡水房市以紅樹林為界，分為「南淡水」與「北淡水」，南淡水是指竹圍和紅樹林地區，以紅樹林捷運站與紅樹林保護區、淡水出海口所形成海岸景觀為最大特色，由於景觀住宅地段稀有珍貴、賣相佳，建商卡位興建高檔休閒住宅，房價較高，平均單價約 50 至 70 萬元，以鄉林、大隱、達麗等大型建商為主。

