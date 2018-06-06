美食-KY通過7.04元股利案 6/21除權息 定調投資年持續展店

美食 - KY(2723) 於股東常會中通過，每股配發現金股利 6 元、股票股利 1.04 元，合計配發股利 7.04 元，並訂 6 月 21 日為除權息交易日，7 月 13 日發放。美食 - KY 指出，今年將持續在美國、大陸、台灣同步展店，今年美國預計展 15 店，總店數來到 55 家；大陸去年底家數為 580 家，今年底則預計提高至 630 家；而台灣市場今年底也將擴大至 450 家以上的規模，並將啟動美國第二間中央廚房的布局，預計於今年下半年投產。



美食 - KY 也指出，由於繼續擴大美國、大陸市場佈局，今年整體資本支出估計達 18 億至 20 億元。此外，原先規畫今年將在美國德州、北加州各新建 1 家中央廚房，但因第一季南加州中央廚房透過去瓶頸擴充產能，產能供應門市數由 40 家提升至 50 至 55 家，北加州新中央廚房產能預計將延後至下半年開出，而德州中央廚房產能則可能延後至明年開出。



展望後市，美食 - KY 表示，今年定調為投資年，將聚焦展店和專案執行進度達成目標，包含美國規畫新展店 15 家、中國大陸全門市將建置自助蛋糕點餐機、兩岸新型態店型推展，以優化門市與產品組合，並提升營運效率，強化品牌形象。

