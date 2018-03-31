鄉林南京涵碧樓建案總銷50億元人民幣 目前已售五成將入帳

鄉林 (5531) 南京涵碧樓文創度假酒店今日宣布正式開業，這是鄉林在中國大陸第一處結合酒店、酒店式公寓及金融中心寫字樓的大型開發案，占地 75 畝，合計總銷金額高達 50 億元人民幣，目前已售出五成，將陸續交屋入帳，帶動鄉林今年營收進入高峰。位於長江畔、緊鄰綠博園的南京涵碧樓文創度假酒店，當地人稱為七星級高價位酒店，一晚住宿標價高達 2860 元人民幣，在涵碧樓文創酒店高知名度帶動下，鄉林酒店式公寓及金融中心寫字樓兩處可售物業推出後，締造不錯的銷售成績，兩案目前已銷售比例皆已達五成。

酒店式公寓計有 389 戶，均價 4.6 萬人民幣，寫字樓計有 184 單位，均價 2.8 萬人民幣，目前酒店式公寓而言，鄉林此案目前是南京市最貴的建案，已於去年第四季開始交屋入帳。

鄉林集團董事長賴正鎰指出，南京河西地區 (建業區) 服務業越來越多，未來十年將會是「南京的浦東」，涵碧樓酒店開業後，涵碧樓行館的業主可以直接在酒店辦趴宴客，在國際金融中心寫字樓上班的企業，將是令人欽羨的單位，因為在這麼美的辦公大樓上班，還可看到美景，企業更好招募員工。

他也預估未來兩年，房價有可能再翻倍，所以之前買到的業主都是「買到賺到」。

賴正鎰指出，在這個擁有 2,500 多年歷史，名人薈萃、蘊藏豐厚文化資源與 MICE 會展旅遊消費商機極大的南京市，又是長三角的交通樞紐與長江經濟帶的核心城市，輻射周圍地區近億消費人口，發展潛力無窮。

從風水地理來說，涵碧樓緊鄰鄭和寶船廠旁，一邊對著長江與江心州、另一邊對著東郊的紫金山。這紫金山蜿蜒起伏，拋若遊龍，早期稱「龍蟠虎踞」，從紫金山沿著「中軸線」中山路、漢中門大街，一路往長江方向，這個「紫氣東來」，到了南京涵碧樓，所有瑞氣都集結在此，非常符合「選址黃金要素」。

河西新區 (建業區) 已是南京的新都心 CBD，根據南京市統計，去 ( 2017 ) 年第三產業實現增加值為 6997.22 億元，年增 10.3%，服務業的持續快速增長，優化南京市產業結構，產值佔 GDP 的比重達到 59.7%，屢創新高。

在河西地區，阿里巴巴註冊四家企業，小米科技簽約落戶，四所學校進入南京中學 TOP20，南京濱江黃金岸線全線貫通，而在河西周邊，江北、鼓樓、雨花、江寧更有一系列的交通樞紐、大型商業區、大型遊樂場、影視小鎮等旅遊、城市服務專案，或啟動或已投入運營。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』