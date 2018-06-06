美媒說中方提議採購美農業能源産品 前提是美放棄關稅威脅

據美國《華爾街日報》5日報道，在上周末北京舉行的中美經貿磋商中，中方提議從美國採購近700億美元農産品和能源産品，前提是特朗普政府放棄對中國的關稅威脅。

報道援引知情人士的話說，中方向美方代表團陳述了中國企業購買更多美國大豆、玉米、天然氣、原油、煤炭等農産品和能源産品的一攬子計劃，中美官員估計這份採購計劃在第一年的價值接近700億美元。

報道說，中方在談判過程中明確告知美國商務部長羅斯，如果特朗普政府繼續推進對500億美元中國商品的加徵關稅計劃，上述採購提議不會生效。知情人士還表示，相關談判成果細節仍有待雙方確認，可能還需要雙方後續談判。

中方在結束最近一輪中美經貿磋商後表示，雙方就落實兩國在華盛頓的共識，在農業、能源等多個領域進行了良好溝通，取得了積極的、具體的進展，相關細節有待雙方最終確認。為了滿足人民群眾日益增長的美好生活需要，滿足經濟高質量發展的要求，中國願意從包括美國在内的世界各國增加進口，這對兩國人民和全世界都有益處。中美之間達成的成果，都應基於雙方相向而行、不打貿易戰這一前提。如果美方出台包括加徵關稅在内的貿易製裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。

來源： 新華網

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