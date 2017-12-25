聖誕訂單爆量 UPS連辦公室員工也叫來打包派件 徵用員工車

面對爆量的聖誕包裹，美國包裹運送服務公司優比速（UPS）(UPS-US) 今年不得不把辦公室員工也派去送貨，好讓聖誕包裹都能在最後一刻前交付。

《華爾街日報》報導，UPS 辦公室員工包括會計人員和營消人員突然都被調來打包箱子，在重大節日的時候，這也並非罕見的舉動，而且他們通常都是自願而且事先已經協調過工作內容了。

UPS 發言人證實此報導，確實調動數百名辦公室員工來打包和派件，甚至有部分員工使用個人汽車來送貨。根據發言人，現在多數人員的調動已經結束工作回歸常軌。

這現象有一部分係因美國勞動力市場緊張，使得 UPS 更難聘雇季節性員工。另一個因素是十年多來網購消費年年增長，聖誕節前更是急遽增量。今年某些地區的包裹量超出了 UPS 的預估量。

多年來，包裹是否會爆量這一直是 UPS 與其他同業的問題，這種不可預測性迫使他們嘗試多種解決方法，例如增聘臨時工，但 2014 年假期增聘人手過多，人力成本昂貴，也凸顯出此方案的風險。

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另一方面，UPS 以各種方法調漲假期運費，鼓勵消費者提早交寄包裹以分散需求。今年 UPS 增加尖峰附加費，但多數價格每個包裹不到一美元，這顯然難以迫使顧客提前安排聖誕包裹，但倘若 UPS 漲價過多，恐怕削弱其市場競爭力，因為同業聯邦快遞 (FedEx) 今年多數包裹無須假期附加價。

這變成難解的問題，貨運產業每年都必須設法大量增加短期人力，把辦公室員工通通叫來送貨，這似乎也非長期可行之道。