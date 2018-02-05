UPS給予波音肯定 IATA預計2018年成長4.5%

這週舉行的新加坡空展中，全球第 2 大貨運公司 UPS (UPS-US) 下訂了 14 架波音 Boeing (BA-US) 747-8 飛機，不僅給了波音 747 中短期的肯定，也顯示了全球經濟復甦的趨勢。UPS 週五 (2 日) 股價下跌 2.54% 來到 116.47 美元。

UPS 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，波音去年帳上顯示了數架已完成的 747 無買主上門，而 UPS 則是解救了這款機型。747-8 可容納 467 位乘客，但專家認為此機款的未來將落在貨運上。目前波音賣的較好的客機為較小的 787 系列，而 747 則是處於有待觀察狀態。

2017 年為貨運業自 2010 年以來最火的一年，《IATA》數據顯示，整體行內業績成長翻倍至 9%。Vertical Research 分析師 Rob Stallard 提道，UPS 的 747-8 訂單不是為了目前的營運，而是為了提升營收，顯示了 UPS 對於未來景氣的看好。IATA 預計 2018 年航運業將成長 4.5%。

全球最大的貨運公司 FedEx (FDX-US) 向波音訂購的飛機則是 767 款式，為中等大小機型。而 UPS 的 62 億美元訂單也同樣包含了 4 架 767。