歐洲央行：各國央行外匯儲備管理者對人民幣信心上升

據新華社6月6日報道，歐洲中央銀行5日發布的研究報告顯示，各國央行的外匯儲備管理者普遍對人民幣作為儲備貨幣的信心上升，不少人預期將增加人民幣儲備。

這份題為《歐元的國際角色》的報告是歐洲央行發布的第17期針對歐元使用的年度評估報告。報告援引一項針對管理全球半數外匯儲備的79位央行儲備管理者的調查指出，29位央行儲備管理者預期，到2020年其管理的外匯資産組合中，人民幣資産佔比將升至10%到20%。

報告顯示，自2016年10月1日人民幣被正式納入國際貨幣基金組織特别提款權(SDR)貨幣籃子後，人民幣在全球外匯儲備中的佔比穩步上升。

報告還指出，60%的受訪央行儲備管理者認為，利率上升是其管理外匯儲備面臨的主要風險，因為其投資組合中大部分是對利率變動十分敏感的債券資産。

關於歐元的國際角色，歐洲央行行長德拉吉在報告中指出，歐元仍是國際貨幣體系中的第二大貨幣。2017年以來，歐元在全球支付及外匯結算中的使用有所增加，資本流入歐元區股票市場的勢頭較強。但與此同時，歐元在國際債券市場以及國際存款中的份額下滑。

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