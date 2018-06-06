金牌農村 幸福好所在

文╱林惠君

全台各地的農村，近幾年來愈來愈不同。由北而南，從西至東，農村正在轉型，型態也百百種。不少變得愈來愈美、愈來愈生態，更愈來愈富有商機。

從初春入夏，陽明山上的竹子湖，直挺挺從水田竄出的海芋，綻放的白色花朵有如精巧的小喇叭，往天空奏鳴著春神來臨的小曲。

與陽明山國家公園共生的都市農村—湖田社區，從日治時期就是蓬萊米種植的重要產地，如今轉型為以高冷蔬菜、花卉等高經濟作物為主，首創海芋摘採體驗，讓「海芋季」成為社區代名詞。

由下而上翻轉 激發榮譽感、向心力

來到中部山區，位於南投仁愛鄉的南豐社區，是由三個自古祖居於此的賽德克族部落組成，有南山溪橫亙，形成天然蝶道。1960 年代，這裡曾是台灣蝴蝶加工業最大的捕蝶點之一，但也因過度捕獲造成蝴蝶量銳減。近年來，部落致力原鄉復育與發展生態觀光，找回翩翩舞蝶，再造部落生態與生產的美好地景。

來到南部，盛產揚名全國金鑽鳳梨、玉荷包荔枝的產地—高雄龍目社區，除了有鳳梨生活大地博物館，更成立全台第一個產銷履歷合作社。每年 4 月龍眼花開，雪白的花朵布滿龍眼樹頭，是豔陽高照的南台灣，難得一見的「龍目雪」。

隨著全球工商社會的發展，人口都市化集中後，全球的農村都在轉型，以追求新生機。

以德國來說，自 1961 年就有全國農村競賽，每屆吸引 2000 多個農村參加，從在地出發，由下而上翻轉，使農村變仙境。

有鑒於德國等地的經驗，台灣農委會也從今年開始，舉辦第一屆金牌農村競賽，透過兩階段競賽選拔機制，希望激發全台農村社區居民的榮譽感及向心力，彼此學習，把台灣農村成為符合未來生活生產的好地方。

第一階段由地方縣市舉辦初賽，各縣市再從初賽中推派金牌農村（最多三個）參加全國決賽。參加的農村非常踴躍，第一階段就吸引 707 個農村社區參賽，最後 22 個農村脫穎而出，進入第二階段的全國初審。

結果在 4 月 26 日公布，同時舉辦頒獎典禮，共有三個社區獲金牌，四個社區獲銀牌，八個社區獲銅牌。頒獎典禮當天，蔡英文總統還親自出席，表示重視。

評審團召集人、農委會副主委李退之指出，台灣的社區營造可追溯自 1999 年的 921 地震，這個百年大震重創台灣中部各鄉鎮，但重建契機也開啟社區發展第一波高峰。十年前，農政部門又陸續投入資源，走了相當長的時間，慢慢找到方向。

李退之表示，土地是有復原力的。日本推動地方創生計畫，解決老化、少子化、人口流動的困境；德國則融合工業優勢，由下而上打造金牌農村，台灣也要引進這種精神。

讓農地恢復生機 打造富麗新生活

今年金牌農村的評審，著重農村發展的未來性，強調生態、人文、幼童照顧、青年回鄉創業及老人照護，獲獎的農村均具代表性。

「希望得金牌獎的農村繼續當領頭羊，」農委會主委林聰賢表示，得獎的農村可以影響周邊農村的發展，進一步擴散全國，這也是金牌農村競賽最重要的意義。

本期好享生活，特別走訪三個金牌農村，看在地有心人如何凝聚社區共識，以友善土地的耕作方式，讓農地恢復生機，打造富麗農村新生活。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 6 月

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