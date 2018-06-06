保險五大優勢 不怕手足爭產

文●許伊婷

中國信託銀行與資誠聯合會計師事務所共同發布的「臺灣高資產客群財富報告」指出，財富傳承議題逐漸受到重視，多數高資產客戶擔心子女在自己身後發生爭產，或已訂好的繼承方式因故被重新分配，如何擬定牢固的「財富傳承」計劃，是每個父母不得不面對的重要課題。

站在子女角度，如果手足中有人工作能力差、或是身心障礙，未來不論是父母還是手足，照顧責任將落在其他兄弟姊妹身上，那麼自己事前可以做什麼準備？

調出全球引擎 Google 關鍵字排行，近五年台灣地區搜尋「遺囑」的熱門程度，在華人地區首屈一指，尤其在今（二○一八）年三月知名作家李敖腦瘤病逝家庭紛爭浮上檯面後，讓「遺囑」關鍵字網路搜尋度大幅攀升。

爭產是手足撕破臉主因之一，不論處理得多公平，仍避免不了紛爭，父母除了自幼建造牢固的家庭情感，預立刀槍不入的財富傳承更是重要。

台灣最關心遺囑議題 公證遺囑效力最強

談及財富傳承通常想到「遺囑」，遺囑分為自書、公證、密封、代筆、口授。由遺囑人親筆書寫遺囑全文，並註記年、月、日即完成的自書遺囑，雖然方便卻容易發生糾紛，因為立遺囑人過世後無人可證明遺囑是否由本人親自書寫，如果有繼承人認為自己吃虧，就會跳出來質疑可信度。

「最不容易被推翻效力的就是公證遺囑，」政治大學法學院教授葉啟洲解釋，遺囑人需在公證人面前口述內容，是公證遺囑的特色，證據力最強。

「密封遺囑」也需要公證人，但因內容需要保密，只需向公證人表示此遺囑由自己本人書寫，不需口述遺囑意旨，所以到揭曉前，沒有人知道結果，內容準確性略遜於公證遺囑，代筆遺囑、口授遺囑則都不需要公證人。

五個保險傳承的優勢 比公證遺囑更強大

雖然公證遺囑號稱最強遺囑，但也會發生「意外」，譬如與配偶關係不好，立公證遺囑把財產給與他人，但國內夫妻多採「法定財產制」，婚後財產共有，因此配偶可行使「剩餘財產差額分配請求權」爭取應得財產；或是遺囑分配違反法定繼承人特留分規定，都可能讓公證遺囑被判部分無效。

另一種繼承方法──保險，可以輕鬆解決這些問題，還能做到公證遺囑達不到的五件事：

01 保險金自由分配

保險受益人及金額可以按要保人期望方式指定分配，因保險金不屬於遺產，所以不受特留分、繼承順序…… 等遺產分配規定。

受益人想寫誰都行，甚至可寫家人以外的人，但《保險業招攬及核保理賠辦法》規定，若受益人不是配偶、直系親屬或法定繼承人，必須說明原因，保險公司有權決定是否承保。「保險公司這一、兩年對『受益人指定朋友』的接受度明顯提高，」富易達保險經紀人中一營運中心畇宏處區經理吳卿綿指出，隨著家庭結構改變，和家人關係不好、好友比家人親密的狀況愈來愈常見，只要說明原因，保險公司大都會予以承保。

不過葉啟洲強調，認為自己吃虧的繼承人還是會向法院爭取，但相較遺囑繼承，保險金受益分配結果較難以改變。

02 方便且快速變更受益人

立遺囑後，若想變更財產的分配，則要修改公證遺囑，必須重新再立一份，還需動員公證人、見證人再走一次程序，支付公證費用及公證人差旅（車馬）費。

如果是運用保險，則只要變更受益人，填妥申請表、書面通知保險公司，要保人一人就能辦到好，不必額外支付任何費用，省力又省錢，而且契約變更不需告知原受益人，具高度保密性。

契變能多快？「很快，甚至簽完名就生效，」吳卿綿分享一個案例，張老先生過世後，本來是保單受益人的大兒子向保險公司申請給付，結果業務員拿出一張契約變更書說受益人已經改為小兒子，原來是老先生臨終前簽完契變更換受益人後，撐不到文件送達保險公司就過世了，因為業務員能證明張老先生確實在往生前有意識地簽名，最後法院裁定契約變更成立。

此外，如果被保險人死亡後，才發現多位受益人中有一位早於被保險人死亡，在未重新指定受益人的前提下，該名死亡受益人的保險金會由其他受益人按原比例分配，若無其他受益人，就會成為被保險人的遺產。

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來源：《現代保險雜誌》 354 期

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