發現伴侶是恐怖情人，怎麼辦？

【採訪整理／劉榮凱】

多情的妳深信「男人不壞，女人不愛」嗎？如果妳以為男人強勢、耍狠代表性格 Man，可要小心遇上恐怖情人！到底恐怖情人有哪些特徵？若不幸發現伴侶有恐怖情人傾向，該如何尋求協助？

恐怖情人不生氣時和常人無異，然而，一旦抓狂便令人難以忍受。婦女救援基金會婦幼部主任曾瀞儀說，恐怖情人的性格多半兼具「控制狂」、「自戀狂」、「跟蹤狂」，此外還有虐待小動物、缺乏同理心等外顯行為。若遇到男友有上述現象，千萬不要認為這些行為只是「耍帥」而輕忽問題的嚴重性。

恐怖情人想掌控全局

卻把「控制」解釋成「愛」

曾瀞儀說，「現代人抗壓性低，被剝奪的感覺會比過去的人更強烈、更憤怒。」為了維護所有權，他們喜歡掌控女方行蹤；規定女生要穿他喜歡的衣服；企圖阻斷女生的人際關係或聯絡系統，也不喜歡女生和家人朋友一起；對周遭關心他們戀情的人充滿敵意，覺得大家要拆散他們。

除了上述，東南科技大學通識教育中心副教授兼學生諮商中心主任陳莉榛歸納恐怖情人的特徵還包括情緒容易失控、行為衝動、挫折忍受力不足、酗酒或成癮、疑心病重、習慣把錯都怪在女生身上、強迫女生做不願意的事（女生不能自己回家，也不能被別人送回家，只能被他接送）、想控制對方的一切、性格不成熟、不講理、凶殘，卻把一切解釋成「愛」。

此外，占有欲強的男生，常會想要孤立女友的人際關係，女生稍有反抗，男生會假愛之名推打（教訓）女生，外加罵三字經等粗話或髒話羞辱，並怪罪女生「都是你惹事，我才會失控」。如果言語及肢體暴力反覆發生，女生一開始隱忍，後來受不了提分手，男生會更生氣，死都不肯放手（這是恐怖情人的典型反應），拚命要女生繼續留在自己身邊。假如女生害怕躲避，男生也可能遷怒，對女生的親友施暴。

來源：《大家健康》 2018 年 6 月

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