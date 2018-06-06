科技股能統治多久？看看歷史上的股市寵兒持續時間

不同歷史時期，股市中最受推崇的行業各不相同。目前最火熱的科技股，在不同國家和地區，受追捧的時間長短也各不相同。

科技和金融行業是股市中的熱門行業。相對於金融行業而言，科技行業唯一一次比當下更有價值，是在 2000 年 3 月網路泡沫破裂之前那段時間。當時標普科技股與金融股的比值超過了 3，目前為 2.73 左右。

來源：Zerohedge

與 20 年前網路泡沫時相比，目前科技行業的基本面更強勁，但該行業的可持續發展問題仍引發了市場的擔憂。

不過彭博社從最新一輪漲勢情況分析，上漲最大的推動因素仍是 FANG。根據 14 日相對強弱指數 (Relative Strength Index) 的判斷，這四家中有三家周一收盤於超買區間，只有 Alphabet 例外。

蘋果、微軟和英特爾自 4 月份的低點以來，也一直是科技股的領跑者。高盛認為，科技股的主導地位可能還會持續數十年。

在一份研報中，高盛展現了 1800 年以來各歷史階段中，最受追捧的主導行業各是什麼，分別持續了多長時間等問題。其中，科技股自 1980 年代以來，其支配地位已前後持續 30 年。

來源：Zerohedge

從高盛還原的美股歷史來看，占比最高行業大概分為四個時期：

1800-1850 年，金融和房地產行業占主導。在此期間，兩個行業在股市中的占比幾乎一度接近 100%。到 1850 年之後，這兩個行業的比例降到 50% 以下。

1850-1910 年，運輸業占主導。運輸行業股票占比提升，與當年的歷史背景有關。隨著銀行開始為美國快速增長的鐵路系統融資，運輸股成為美股中占比最大的行業。在 1880 年的頂峰時期，運輸行業市值接近美國股指的 70%，但在全球金融危機爆發前，市值已降至總市值的 1/3 左右。

1910-1980 年，能源和材料行業主導。隨著以石油行業的巨大增長，能源股成為這一時期股市占比最大的行業。直到 1980 年代，能源仍是主要行業之一，但 IT 行業在其間已經逐步嶄露頭角，在 1970 年代前期一度成為市值占比最大的行業。

而從 1980 年以來，IT 行業在大部分時間內，都是美股中占比最大的行業。不過即便在網路泡沫破滅前，該行業市值占比也沒超過 40%，當前大概維持在 25% 左右。值得注意的是，金融危機前、網路泡沫破滅後的一段時間裡，金融業的市值占比也曾短暫超過科技行業。

就歐洲而言，各行業的主導地位略有不同。1983 年之前，工業在歐股中占比最高，隨後就進入了金融業稱霸的時代，僅在 1999 年時 TMT 行業短暫成為最大的行業，隨後又被金融業所取代。