五位蟬聯5星縣市長：鄭文燦、林智堅、傅崐萁、黃健庭、劉增應

文╱李建興

2018 年底將舉行縣市長大選，今年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，堪稱本屆首長的期末考。

最受矚目的 5 星百里侯，今年是桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、花蓮縣長傅崐萁、台東縣長黃健庭、連江縣長劉增應，唯一跌出榜外的是原高雄市長陳菊，成為最大遺珠。

對於 2014 年底當選的 22 位縣市長來說，隨著 2018 年任期將結束，一年一度的《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，無疑是本屆任期績效結算的「期末考」。

坊間針對全台縣市首長的民調，不勝枚舉，然而《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查被視為最具指標性，其來有自。《遠見》的榜單中，不但揭露了首長個人滿意度、施政分數，還綜合了教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒及經濟與就業等八大施政面向的績效，最後再依權數計算成績，以論定星等。

這不僅讓評價百里侯們的基準、樣貌更多元，更不會出現「因縣市長個人魅力決定政績」的失真效應。換言之，這是一份兼具首長及其團隊整體表現的考核表。

去年 2 月原宜蘭縣長林聰賢轉任農委會主委；同年 9 月，原台南市長賴清德也入閣擔任行政院長，因此今年並未調查宜蘭、台南的首長個人滿意度、施政分數，也不評比星等，但八大面向仍納入評比

至於今年 4 月底轉任總統府祕書長的原高雄市長陳菊，《遠見》調查進行期間，陳菊仍在市長任內，因此仍列入評比。

眾所矚目的 5 星縣市長，今年共有五位，皆是去年五星得主繼續蟬聯。分別是桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、花蓮縣長傅崐萁、台東縣長黃健庭以及連江縣長劉增應。

高雄陳菊跌出 5 星成為遺珠 桃園鄭文燦滿意度奪冠蟬聯 5 星

除了賴清德未列入評比，已經連摘了五年 5 星的陳菊，卻未能在畢業考持續待在頂峰，令人扼腕。

高雄市長陳菊北上入閣的消息，從去年下半年就甚囂塵上，致使市民信任度浮動。今年她個人施政滿意度與分數皆微幅下滑，團隊八大施政也未讓民眾感受明顯進步，因而錯失 5 星，成為最大遺珠。

而讓高雄民氣傷及筋骨的，除了高雄人口被台中超越，淪為第三大都，嚴重損及高雄市民的光榮感外，高雄「經濟與就業」面向，更是百姓最大的痛。隨著近來高雄多家指標商店關門，飯店住房率創七年來新低，近 20 家飯店求售，街頭甚至出現「民進黨不倒，經濟不會好」的大型看板，經濟活力成為高雄的致命傷，被大作文章，影響觀感。

回顧《遠見》歷年調查，2015 年高雄在「經濟與就業」還排名第 4，去年已掉到第 10，今年更崩落至第 19 名，無論就近一年或本任期跌幅，皆是全台最大。

反觀桃園市長鄭文燦，攤開他 2018 年成績單，不但二度蟬聯 5 星，77.9％的滿意度，是全台最高，比起四年前大增 21.8 個百分點。今年不滿意度只有 5.9％，成為全台最低負評首長。

鄭文燦上任之初，旋即得面臨「桃園航空城」開發案的燙手山芋。各界立場對立，在他身段柔軟地溝通下，共識漸成，亦讓全案不致停擺。

花蓮傅崐萁 5 星九連霸 台東黃健庭爭取預算獲得好評

此外，花蓮縣長傅崐萁今年拿下九連霸，成為《遠見》縣市長施政滿意度調查以來，唯一任期內皆 5 星的百里侯。

但今年農曆年前、2 月 6 日花蓮大地震，也成為傅崐萁執政史上重大考驗，因而今年的不滿意度達 15.3％，寫下他九年任期的最高負評紀錄。

近兩年兩岸政治陷入冰點，陸客來台人數大減，也重創以觀光立縣的花蓮，民眾評分「觀光休閒」面向，在 22 縣市中排名 11，為八大施政面向中名次最差。為此，傅崐萁積極帶領縣團隊，赴香港、星馬及日本等城市參加旅展及觀光推廣會，並加強國外宣傳及提供境外包機補助等措施，讓觀光逐步回溫。

同為後山的台東縣也交出好成績，今年第五度拿到 5 星縣長的國民黨籍台東縣長黃健庭，由於勤赴中央簡報遊說，為台東爭取不少競爭型預算，讓資源相對困乏的偏鄉，有更多財源進行建設。黃健庭滿意度 73.3％、施政分數 73.7，表現維持在高標。

連江劉增應執政分數稱霸 竹市林智堅進度幅度最多

向來在各項資源全台最少的連江縣，在縣長劉增應操盤下，讓馬祖搶盡媒體鎂光燈，而今年劉增應三度進入 5 星俱樂部。今年施政分數拿下 78.2 分的全台最高分，還一舉奪下分數進步最多（3.9 分）的優異表現。

劉增應積極提升馬祖的國際能見度，推廣馬祖藍眼淚、花崗岩海蝕地景、燕鷗與大坵梅花鹿，受到國內外媒體爭相報導，民眾當然也與有榮焉，自然推升劉增應的支持度。

新竹市長林智堅也交出亮眼成績單，在相對有限的資源下，聚焦基礎工程，卻也讓民眾相當有感。近 30 年無法定案的公道三計畫道路，已獲內政部都市計畫委員會審議通過直線方案，未來將完成城市環狀線，是新竹市健全交通的關鍵一大步，而此案長期與居民持續溝通後，獲九成民眾支持。

相較 2015 年《遠見》調查位居末段班，林智堅今年連續第二次摘下 5 星，而回顧這四年，林智堅各拿下滿意度增幅、施政分數成長，以及不滿意度降幅最高的最佳進步首長。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 6 月

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