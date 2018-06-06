「別讓勝文不開心」是假新聞 連勝文被貼「媽寶」標籤

文╱彭杏珠

連勝文 2014 年投入台北市長選舉後，就不斷遭假新聞攻擊。有心人士利用富二代、平民二元對立，操弄民眾情緒。謠言經由網路散播，但澄清效果不彰，甚至選舉結束後，持續影響他的生活。

假新聞對一個人可以造成多大傷害，今年 48 歲、三年多前投入台北市長選舉的連勝文最有感觸。

現任青年發展基金會董事長的他深感假新聞的可怕，還曾深入研究此議題。「我打了像越戰一樣的台北市長選舉，是國民黨第一個有系統研究的人，」他表示，一共花兩年時間，整理出 215 頁的報告，現已成為黨內同志請益的對象。

但這份報告卻是建築在他遭受一連串假新聞襲擊的慘痛經驗上。追溯起來，連勝文受到假新聞的攻擊，還真是一樁接一樁，沒有停止過。

先從 2014 年投入台北市長選舉說起。如果要票選當年最熱門的網路流行用語，「別讓 XX 不開心」一定榜上有名。而這個流行語的出處，就跟連勝文有關。

當年 10 月初，政論名嘴寫了篇文章，其中提到：連勝文競選手法不成熟，幾位朋友基於好意，頻加提點，沒想到有人就接到連媽媽（連方瑀）來電，「唉喲，選舉就這樣了，別讓勝文不開心」。

這篇發文隨即被鄉民轉貼到批踢踢（PTT）。馬上又引來其他媒體報導。由於擴散速度驚人，幾乎到了人人朗朗上口的程度。連勝文競選團隊向發文的名嘴求證出處，對方回應是聽網友說的，根本無法說出消息來源。

儘管連勝文、連方瑀立即雙雙出面澄清，但已無法扭轉刻板印象。三年後的今天，如果問台灣民眾，是否連方瑀曾經說過「別讓勝文不開心」這句話，許多人的答案還是「有啊」。

不僅變成流行語 還衍生惡搞版本

這句話不僅已成流行用語，選舉期間網路上還出現各種惡搞版本，從此連勝文被貼上「媽寶」標籤，形象受損。

假新聞對連勝文的攻擊，緊接著是「地瓜媽媽」事件。當時連勝文參加創世基金會活動，向單親媽媽買了地瓜，因為地瓜熱騰騰太燙嘴，他請隨從拿著，想上車再吃。未料，鄉民卻到臉書爆料：連勝文出席活動，一位單親媽媽拜託連勝文買地瓜，沒想到（連）買完後居然轉身就丟進垃圾桶。文章痛批連勝文沒有愛心。

這則貼文也隨即引來記者報導，並在網路瘋傳。幸好當時有多家媒體在場，捕捉到地瓜被帶上車的畫面，才得以還原真相，但澄清效果並不大。

兩天後，連勝文到士林夜市掃街拜票，有位年輕人跑過來嗆他，「你有錢，了不起是不是？」連勝文趕緊回應：「我們在電視上都澄清了。」但年輕人卻說，網路上都不是這樣講的。

最後，連勝文輸了台北市長選舉，但假新聞卻從未遠離他。

媒體捨航空公司說法 寧採信爆料者

2016 年 4 月 14 日，某電視台接獲爆料：連勝文上午搭國泰班機，前往香港，卻因連勝文延誤起飛，讓全機等他一個人。事後他發新聞稿澄清，電視台明知班機延誤原因為航空公司液壓系統維修，且取得航空公司證實，仍依舊採信爆料者的說法。

文化大學廣告系教授兼主任鈕則勳分析，為何在連勝文身上會有這麼多假新聞，其實是建基在「政二代」「富二代」的刻板印象，藉由「貴族」「平民」的二元對立，建構「連勝文不喜歡吃地瓜這種平民食物」的印象，「別讓勝文不開心」也是同樣操作模式，定調他是「貴公子」，符合民眾對富二代的刻板印象，是很厲害的手法。

回想起當年的假新聞襲擊，連勝文俏皮地回應，「2014 年，我們在網路上被打成這樣，這種委屈要是在古代，很多人早就跳汨羅江，我還能活得很好，算是奇蹟了。」

其實，發生在他身上的假新聞何止如此。兩小時的訪談中，他分享一樁接一樁的謠傳，讓人聽得目瞪口呆。

例如前些日子，有朋友帶了位企業主去見連勝文，見面沒多久，企業主就開口問：「你要多少錢？」搞得連勝文一臉茫然，一旁的朋友尷尬的解釋：「不是聽說你要賣大直的地嗎？」這時，連勝文才恍然大悟，原來又是假新聞惹的禍。

五年前曾有一則假新聞，連家在大直有塊地，買家要見連勝文，得先付 1∕3 訂金，誰知道五年後還有人信以為真。

今年 5 月初，甚至還有人問他：聽說你在花蓮有塊地？讓連勝文哭笑不得，「我跟花蓮唯一的連結就是花蓮麻糬啦，」他調侃地說。

甚至，還傳說想做大陸砂石生意，得找到連勝文。就曾經有一位立委跑去連勝文辦公室拜託他，「勝文啊，砂石可以放一下嗎（可以讓我做嗎）？」之後他還得發新聞稿澄清。

其實，大直賣地及大陸砂石這些都是不實消息，連勝文還報警處理，希望調查清楚，杜絕謠言，但根本無從查起。所以至今還是不斷流傳，造成他很大的困擾。

不久前，他應邀在一場加密貨幣的論壇致詞，下台後，坐在 App「17」直播創辦人黃立成（Jeff）旁邊，他打開直播讓連勝文觀看，豈知後面有觀眾拍了兩人照片 PO 上網，隔天就有鄉民爆卦說：他跟 Jeff 密商要「割韭菜」（坑殺散戶的用語）。

個性開朗直率的連勝文笑說，「我跟家人的假新聞什麼都有，我是全部都沾上邊了啦。」

連近一年來，他從 100 多公斤減重至 90 幾公斤，也可成為假新聞的素材。網路盛傳這是他花錢買減肥藥吃出來的，還有人留言：他減的肥是你減不起的（暗指連家有錢）。

「我是癌症患者，不能亂吃藥，靠均衡飲食跟運動，花四年時間才減下來的，」連勝文很無奈，「這種假新聞不會害到我啦，只擔心有人聽信，亂吃藥而傷身體，或被不肖業者拿他當幌子騙人。」

澄清新聞的速度 遠不及謠言轉載

一路走來，他覺得最虧欠的是妻子蔡依珊。2014 市長選舉期間，夫妻倆還被網友合成為成人影片封面的男女主角，在網路快速流傳。「結果轉載的比我們澄清的新聞還多，極度下流的作法，」他至今都不解為何有人對連家有如此大的仇恨。

每次出現跟自己有關的假新聞時，他一定發新聞稿澄清或提告，但效果總是不彰。連勝文知道連家永遠躲不掉假新聞的襲擊。尤其，他是連戰的兒子，很自然會被當成「仇富」的對象之一。

他回首過去 10 年，堪稱命運多舛。38 歲那一年，他得知罹患癌症；39 歲因輔選站台被槍擊，還好大難不死；44 歲因投入台北市長選舉，遭受假新聞攻擊，至今網路上仍存在各種對連勝文人身攻擊的不堪字眼。

現在，他選擇放下，專心經營創投及青年發展基金會。這兩年分別在街舞、新創、青創等領域，協助年輕人向前走。「只要能幫社會多一分正面的力量，網路世界就少一分暗黑的力量，」拋開陰影，連勝文用實際行動證明，他絕不會被打倒，會好好地活下去。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 6 月

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