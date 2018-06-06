滬深三大股指集體小幅低開 滬指跌0.16%

周三(6月6日)，滬深三大股指集體低開，上證綜指開盤集合競價下跌0.16%，報3019.17;深證成指下跌0.10%，報10375.26;創業板指下跌0.11%，報1744.17。

從盤面上看，知識産權保護、富士康概念股、蘋果概念、特斯拉、物流等板塊高開;通用航空、白酒、海南、石油開採、基因測序等板塊跌幅居前。

個股跌多漲少，受利好消息刺激，識産權保護概念股全線走強，中國科傳一字封漲停;食品飲料、白酒等近期強勢板塊紛紛回調。

國信證券6月6日發表研報指出，上證綜指年内有望重回3500點以上的年初高點位置。研報指出，理論上而言，指數的變動幅度約等於盈利增速加上估值(PE)的變動率。2017年底時上證綜指為3307點，預測2018年上市公司淨利潤增速在11%左右(這個判斷市場分歧很小)，如果估值不變的話，那指數應該有望看到3600以上。而從利率及淨利增長水平來看，2018年市場整體估值不應該有明顯下降。

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