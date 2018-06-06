美元迎動盪一周 人民幣中間價報升117點

新浪財經訊 6 月 6 日，人民幣中間價報 6.4040，上一交易日中間價報 6.4157，升值 117 個點。

美國 5 月 Markit 服務業 PMI 終值超預期逾三年新高

美國 5 月經濟增速上揚，服務業領域表現顯著改善，促使綜合 PMI 錄得逾三年新高，超出預期。作為 GDP 的可靠前瞻指標，綜合 PMI 反映美國 GDP 年率將大致在 3.5%，商業對年內餘下時間的樂觀情緒創逾三年高位，未來幾個月良好的增長動能似乎能夠持續。

超 60 個境外央行將人民幣納入外匯儲備

中國人民銀行 2018 年 5 月 11 日發布的《2018 年第一季度中國貨幣政策執行報告》指出，人民幣國際化取得新進展，支付貨幣功能不斷增強，儲備貨幣功能逐漸顯現，已經有超過 60 個境外央行或貨幣當局將人民幣納入官方外匯儲備。

中國人民銀行研究局副局長周誠君表示，下一步人民幣國際化應該靠本幣驅動，創建一個以離岸市場為主的人民幣金融市場。“這是因為以外幣驅動的對外開放將提升外部資本的流動性，進而造成大量外幣資金的進出，對本幣造成一定衝擊，影響我國貨幣政策的獨立性。而以本幣驅動的對外開放，不僅不會對人民幣造成一定的衝擊，更會改變人民幣市場的結構，增強貨幣市場的獨立性，對國內市場儲彙的影響較小。”

仍有降準空間

考慮到目前市場流動性的結構性問題，此前央行決定適當擴大 MLF 擔保品範圍。市場人士紛紛關注央行是否會繼續降準。

在明明看來，目前央行管理流動性的主動性增強，4 月降準具體操作是置換 MLF 到期量，6 月到期 MLF 量為 4980 億元，高於 4 月 MLF 到期量。從這個流動性缺口上看，依然存在降準空間。另外，儘管 MLF 擔保品範圍擴大，但由於質押率等因素的限制，MLF 操作量理論上的增加與實際操作增量仍有差距。出於降低融資成本考慮，降準置換 MLF 到期量的操作可能出現在下半年。

MLF 續作也不影響降準的操作。何津津表示，兩者並非完全替代的關係，預計年內仍會有降準操作。首先，MLF 操作對於商業銀行負債成本而言是更貴的選擇。其次，MLF 操作對象的限制使得流動性分層或加劇，不利於中小金融機構減小對批發性融資的依賴。同時當下 MLF 操作在主要操作工具中的佔比過高，有逐步下調的必要性。再者，疊加當下嚴監管、表外轉回表內的壓力下，中小金融機構負債承接能力有限，定向降準應運而生。

殷劍鋒表示：“我國高額的法定存款準備金率存在的基礎已經'喪失'。一是我國此前有很高的儲蓄率。二是由於雙順差資金的持續流入，需要高額的準備金率去鎖定流動性。但是這些基礎都已經'喪失'，所以未來的大方向一定是持續性降準。”