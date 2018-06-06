〈每日外資外匯觀點〉大摩建議拋售美元兌印尼盾、歐元短期盤整

匯豐銀行分析師看好強勢美元回來了，從投機者的持倉部位及市場動能來看，美元目前尚未達到被高估的水平，而且若考量期權定價和估值，投資人尚未完全接受美元看漲的觀點，美元還有機會繼續反彈。

美元指數日 K 線圖。

大摩建議拋售美元兌印尼盾

不過，目前市場對美元還是大多抱持看空的論調，摩根士丹利的策略師指出，亞洲地區顯現比美國更好的經濟數據，則是該行堅持再次拋售美元的原因之一，並建議拋售美元兌韓圜、印尼盾和日圓。

摩根士丹利強調，新興市場的央行已啟動升息並進行干預匯市，使得新興市場貨幣更具吸引力。

香港宏利資產管理公司的全球債券分析師 Kisoo Park 同樣對全球經濟同步成長抱持信心，更直指，美元可能已經見頂，目前走勢應該會跌到更低水平，目前的操作是買入印尼債券，押注印尼盾或印度盧比兌美元升值。

大華銀行：歐元兌美元短期進行盤整

大華銀行 (UOB) 指出，歐元兌美元已進入盤整階段，歐元本週上漲至 1.744 高點後回落，儘管上漲動力減速，但在進一步回檔前，有重新測試 1.740-1.745 高點的空間，跌破 1.1655 才能確定漲勢緩解。

未來 1 至 3 週歐元進一步走弱的可能性降低，週二 (5 日) 突破 1.173 上漲壓力後，確認熊勢已經結束，目前進入盤整期，短期來看偏向上漲走勢，儘管目前小漲，但僅能視為 1.16-1.183 進行盤整，而不是持續上漲的開始。

摩根士丹利全球匯市策略負責人 Hans Redeker 表示，目前歐元走勢最該擔心的是 4 月份國際貨幣基金 (IMF) 對希臘即將到期的緊急救援計畫。

北歐聯合銀行外匯策略師 Andreas Steno Larsen 表示，若義大利政治問題消散，歐元兌美元或許將升至 1.19，但不會推升至更高，因此該行建議維持做空歐元，並預計歐元兌美元 3 個月目標價 1.15，建議獲利了結價位設在 1.1450；但若反向上探 1.1950，則應停損退出 。

此，摩根大通下調歐元兌美元未來半年目標價，從 1.27 下調至 1.23，認為未來數個月全球事件風險以及潛在的全球市場崩盤將打壓歐元。