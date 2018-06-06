紐約匯市─歐洲央行可能縮減QE 歐元上漲 NAFTA擔憂 加元下跌

報導指出歐洲央行下週可能退出量化寬鬆 (QE) 計畫，歐元兌美元週二上漲。

投資人亦注意義大利政局與北美自由貿易協定 (NAFTA) 的進展。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.2% 至 93.834。

歐元上漲至 1.1725 美元，紐約週一尾盤報 1.1699。

英鎊上漲至 1.3391 美元，週一尾盤報 1.3312。

擔憂北美自由貿易協定 (NAFTA) 的未來，使得加元與墨西哥披索受到壓力。美國參議員 John Cornyn 說，國會通過新 NAFTA 協定的期限可能已過。意即 2019 年之前，NAFTA 2.0 版本將不存在。投票通過該協定並加以實施，需要數月時間。墨西哥將於 7 月 1 日進行總統大選，美國於 11 月將舉行期中選舉，未來幾個月，恐不利 NAFTA 獲得通過。

加元與墨西哥披索兌美元大幅走低，今日稍早分別下跌至 2.5 個月與 15 個月低點。最近交易中，美元上漲至 1.2974 加元，週一尾盤報 1.2931。美元上漲至 20.3280 披索，週一尾盤報 20.0742。

歐元週二上漲至 1.1733 美元高點，報導指出歐洲央行在下週的政策會議中，可能討論退出量化寬鬆計畫，歐元因而走高。

在義大利，新總理 Giuseppe Conte 稍早表示，新政府的優先政策包括推出基本收入，並解決移民問題。該消息使得歐元小幅下滑。

在英國，因服務業數據優於預期，推升了英國央行將升息的預期，英鎊因而上漲。