物聯網升至阿里第五大戰略 天貓首設IoT團隊

據上證報6月6日消息，繼電商、雲計算、金融、物流之後，阿里已將IoT(物聯網)上升至第五大戰略。阿里天貓5日宣布設立IoT團隊，併聯合科沃斯、奧克斯、杜亞、海爾推出首批物聯網電器新品。

據了解，天貓IoT部門還將搭建專門針對IoT産品的天貓店和線下店，同時不排除與合作夥伴進行資本層面的合作，目前的洽談合作方涉及家電3C領域前20的企業。此次首批推出的物聯網産品包括智能路線規劃掃地機器人、智能溫控曲線空調、語音交互大屏電視、語音自動遙控窗簾等。天貓IoT團隊將通過整合阿里生態内的雲計算、大數據、AI技術等能力，與品牌方合作研發可互聯的智能設備。

據接近天貓IoT團隊内部人士透露，天貓還將搭建專門針對IoT産品的天貓店和線下店，同時不排除與合作夥伴進行資本層面的合作，目前的洽談合作方涉及家電3C領域前20的玩家，而更多智能設備新品將在天貓“雙十一”亮相。

值得註意的是，阿里“雲栖大會·上海峰會”將於7日在上海召開，IoT也是重點討論方向之一。此外，阿里雲還將公布人工智能技術在農業領域的最新應用。

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