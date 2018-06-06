經濟師：PMI預示香港第二季GDP 3.6% 首季來的4.7%難延續

最新的香港採購經理指數 (PMI) 連跌第三個月。據日經 / Markit 公佈，5 月份香港 PMI 跌至 47.8，低於 4 月份的 49.1，為連續第三個月下跌，並跌至近 2 年低位，顯示香港私營經濟的景氣度急速轉壞。

香港《文匯報》引述負責調研的 IHS Markit 首席經濟師 Bernard Aw 評論表示，5 月份 PMI 數據顯示營商環境進一步轉差，進一步確認香港私營經濟正在放緩。

基本而言，第二季首 2 月的平均 PMI 數值是整季 GDP 可供信賴的指南。Bernard Aw 說，與歷史數據比較，第二季以來的平均 PMI 指數與按年增率約 3.6% 的 GDP 大致相符，顯示今年首季以來的 4.7% 強勁增長無法延續。

Bernard Aw 指出，隨產出預期指數跌至 1 年多以來低位，企業對未來 1 年的經營信心更加轉差，看淡情緒與競爭熾烈、需求疲弱有關。此外，香港私營企業還須在供應鏈受壓、勞動市場緊絀、投入成本上漲等情況下繼續奮進。

PMI 指數下滑，反映新增業務跌幅加劇，5 月份數值不僅連跌 2 月，還攀上 2016 年 8 月以來最急的跌幅。調查顯示，需求疲弱、競爭熾烈、客戶流失是銷售下跌的原因。另一方面，以中國大陸為對象的出口訂單繼 6 個月的增長周期後，5 月份大幅回落，企業隨之進一步調低產出水平，其縮減率接近兩年以來最大。

企業對未來一年的產出前景依然看淡，而悲觀情緒與競爭加劇 (尤其是電商方面)，以及經濟環境轉弱有關。