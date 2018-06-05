美國據悉要求OPEC將原油産量提高100萬桶/天

北京時間6月5日彭博消息，據知情人士透露，美國政府已悄悄要求沙特和其他部分石油輸出國組織(OPEC)國家將原油産量提高大約100萬桶/天。

美國提出這一罕見的要求之際，該國零售汽油價格之前飙升至超過3年以來的最高水平，美國總統特朗普也在推特上公開地抱怨OPEC的政策和油價的上漲。同時，美國政府之前還決定重新對伊朗原油出口實施製裁;先前的製裁措施使得全球市場原油供應量下降了大約100萬桶/天。

知情人士稱，雖然美國議員常常在油價高企時批評OPEC國家，該國政府也時而鼓勵OPEC增産，但美國政府提出具體的增産要求尚屬罕見。因對話未公開，知情人士要求匿名。不清楚美國具體是如何提出的要求。

知情人士稱，部分阿拉伯國家石油部長周末在科威特城的會議上辯論了美國的這一要求。會談後公布的聲明承諾，“確保及時穩定的原油供應，以滿足需求的增長，抵消世界部分地區的供應下降”。沙特和俄羅斯上月提出逐步增加産量，但是OPEC的其他成員國尚未表示贊同。

來源：新浪美股綜合

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