〈能源盤後〉美加強制裁伊朗、俄羅斯 恐擾亂全球供應 WTI原油8周來首見上漲
鉅亨網編譯許家華 2025-03-15 05:40
原油期貨價格周五 (14 日) 上漲，係因有消息稱美國對伊朗和俄羅斯實施更嚴厲的制裁，恐擾亂全球原油供應。
由於交易商持續關注貿易緊張局勢加劇及其對經濟和石油需求的影響，WTI 原油價格本周小幅上漲，為八周以來首次上漲。
能源商品價格
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Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示，美國對伊朗和俄羅斯實施更嚴厲的制裁，為油價提供了一定支撐，但國際能源署 (IEA) 對全球供需狀況的悲觀看法仍然令油價承壓。
IEA 周四發布報告，下調了去年第四季和本季石油需求成長預期。
Tan 表示：『總體而言，只要供應過剩的風險仍然存在，石油基準價格就不太可能在短期內出現有意義的反彈。」本月迄今，WTI 油價下跌了 3.7%。
美國財政部周四宣布，對伊朗實施更嚴厲的制裁，針對伊朗石油部長 Mohsen Paknejad 以及一些特定的航運公司。
摩根大通分析師周五報告寫道，加強制裁對油價的影響「將更多地取決於制裁的執行情況，而不是制裁的嚴重程度」。
分析師表示，目前，伊朗原油出口保持相對穩定，約為 170 萬桶 / 日，超過 2024 年和 2023 年的水準，估計 2 月出口的 46% 是透過受制裁的船隻所運輸，儘管伊朗浮動儲存的原油數量一直在穩步增加。
同時，彭博社報導，美國透過限制能源支付加強了對俄羅斯的制裁。報導稱，川普政府悄悄讓少數幾家俄羅斯銀行的能源支付許可證到期，但這些銀行仍被允許接收美元付款。
摩根大通分析師表示：「儘管俄羅斯近 16% 的油輪船隊受到美國制裁，但俄羅斯的原油和石油產品出口仍在繼續。」目前四周平均液體出口總量為 570 萬桶 / 日，創下 2024 年 6 月以來的最高水準。
在此背景下，WTI 和 Brent 原油價格本周小幅上漲，WTI 連續 7 周的跌勢也終於止步。
分析人士指出，俄羅斯總統普丁周四稱他不支持烏克蘭立即停火，此番言論對油價形成支撐。
德國商銀大宗商品策略師 Barbara Lambrecht 報告指出：「如果找不到解決方案，美國對俄羅斯的制裁可能會加劇。年初油價大幅上漲就是因為制裁變得更嚴厲。不過，俄羅斯的石油出口之後已大幅恢復。」
同時，投資者繼續評估川普政府徵收的關稅以及貿易夥伴威脅採取的報復措施可能帶來的經濟影響。
川普周四威脅對來自歐盟的葡萄酒和所有其他酒精產品徵收 200% 的關稅。他稱，除非歐盟放棄 4 月 1 日起對美國威士忌徵收 50% 稅的計畫，否則進口稅將「很快」出台。
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