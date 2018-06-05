綠城中國(03900-HK)：首5月綠城集團總合同銷售額約587億元

綠城中國(03900-HK)公布，2018年5月，綠城集團(包括綠城中國控股有限公司與其附屬公司連同其合營企業及聯營公司)取得銷售3,131套，銷售面積約45萬平方米，當月銷售金額約為人民幣112億元，銷售均價約為每平方米人民幣25,017元。
2018年1-5月，綠城集團取得合同銷售面積約154萬平方米，合同銷售金額約人民幣351億元，其中歸屬於集團(包括綠城中國控股有限公司及其附屬公司)的權益金額約為人民幣195億元；於2018年5月31日，集團另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約人民幣11億元，其中歸屬於集團的權益金額約為人民幣7億元。
此外，2018年5月，綠城集團以綠城品牌銷售的代建管理項目取得合同銷售面積約45萬平方米，合同銷售金額約人民幣62億元。2018年1-5月，綠城集團代建項目累計取得合同銷售面積約168萬平方米，合同銷售金額約為人民幣236億元。
綜上，截至2018年5月31日止五個月，綠城集團累計取得總合同銷售面積約322萬平方米，總合同銷售金額約人民幣587億元。
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