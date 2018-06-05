瑞信夥金融科技公司Canopy在港推帳戶整合解決方案

瑞士第二大銀行瑞士信貸(CSGN.S)周二稱，與金融科技公司Canopy Pte Ltd合作在香港推出帳戶整合解決方案，以提升數碼私人銀行服務。

據新聞稿，瑞信與Canopy的合作夥伴關系包括投資Canopy的股權，這是瑞信首次投資於亞太區金融科技公司。

瑞信亞太區私人銀行部大中華市場主管兼香港分行行政總裁方世華(Francois Monnet)表示，該行許多高凈值及超高凈值客戶均希望能夠在一個單一平台來檢視所有投資組合的資料，並就多個機構及資產類別的財富進行規劃、分析及追蹤，該行因而與Canopy合作提供更創新的解決方案和服務。

「此平台是促使大中華業務增長的主要因素之一。」他說，「2017年，我們的私人銀行業務增長強勁，當中所管理的資產以及收入增加逾20%，盈利能力則按年增加逾一倍。」

瑞信於香港的數碼私人銀行服務平台自兩年前推出以來，大中華區用戶數目增加了38倍，單是2017年增加了一倍多；與去年相比，透過平台進行的交易數量增加了接近兩倍。於今年首4個月，逾50%的客戶直接於平台進行交易。

Canopy創辦人兼行政總裁Tanmai Sharma指出，大部分高凈值客戶一般擁有五間或以上的往來銀行，客戶要全面了解所有銀行的表現、風險及資產配置的情況，幾乎是不可能的，與瑞信的解決方案正好滿足了這個需求。

來源：路透香港6月5日

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)