三大法人買超104億元 外資心態偏多 3天大敲多單近1.3萬口  

台股今 (4) 日在電子三雄台積電、鴻海及大立光同步走揚帶動下，終場以最高點 11109.5 點作收，大漲 160.42 點，突破下降趨勢線。三大法人部分，外資及陸資買超 75.11 億元，外資自營商賣超 2.03 億元，投信買超 6.99 億元，自營商自行買超 13.78 億元，自營商避險買超 8.43 億元，合計買超 104.32 億元。外資連 3 天大敲多單近 1.3 萬口，資金繼續回流金控及電子股，惟鴻海及大立光轉遭賣超。

期貨部分，三大法人則是繼續同步偏多，外資加碼多單 3797 口，淨部位多單再衝高到 48393 口；投信回補空單 164 口，淨部位空單來到 24077 口；自營商回補空單 339 口，淨部位空單降到 1873 口，合計三大法人加碼多單 4300 口，淨部位多單為 22443 口。

外資今天買盤持續湧向金融股，包括金控雙雄的富邦金及國泰金在內，還有新光金、台新金、玉山金、開發金、合庫金、永豐金、兆豐金、國票金等，均是外資買超標的。

電子股部分，包括華邦電、中環、群創、英業達、大聯大、彩晶、錸德、緯創、南亞科、聯發科、欣興、晶電、華通等，外資買超也超過 3000 張。

電子三雄部分，外資也中止對台積電的連 7 賣，反倒是之前獲外資買超的鴻海及大立光，則是雙雙遭到外資賣超。

ETF 部分，外資連續 3 天買超台灣 50，轉為買超；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 3 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天賣超，而且賣超張數擴大到 1.8 萬張，創近 2 周新高。

外資集中市場買超第 1 名華邦電，買超張數 22784 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，買超張數 20337 張，第 3 名中鋼，買超張數 17048 張，第 4 名中環，買超 13451 張，第 5 名新光金，買超 8134 張。

外資集中市場賣超第 1 名為元大台灣 50 反 1，賣超張數 18631 張，第 2 名富邦 VIX，賣超 12392 張，第 3 名仁寶，賣超 5632 張，第 4 名亞太電，賣超 4884 張，第 5 名強茂，賣超 3722 張。

法人表示，三大法人今天齊力拱出超過 100 億元的買超，也讓指數突破右肩整理區間及下降趨勢線，其中外資還是主要買盤來源，外資更在台指期出現連 3 天的大舉敲進多單，顯示偏多心態已定，加上接下來又是廠商 5 月營收公告旺季，預料指數仍有機會續揚。